Tata Capital IPO में कितने रुपये की होगी कमाई, GMP में मचा है भूचाल; इश्यू की 5 बातें जानना जरूरी

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:27 PM (IST)

    टाटा समूह की (Tata Capital IPO GMP) NBFC ब्रांच टाटा कैपिटल 6 अक्टूबर 2025 को भारत का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करने वाली है जिसका अनुमानित आकार 17200 करोड़ रुपये है। इस IPO में 21 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। जुटाए गए धन का उपयोग कहां होगा और इसका कितना चल रहा है चलिए जानते हैं।

    टाटा कैपिटल 6 अक्टूबर को 2025 का भारत का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करने के लिए तैयार है।

    नई दिल्ली। टाटा समूह की NBFC ब्रांच, टाटा कैपिटल (Tata Capital IPO GMP), 6 अक्टूबर को 2025 का भारत का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करने के लिए तैयार है। 17,200 करोड़ रुपये के अनुमानित इश्यू साइज के साथ, लिस्टिंग से पहले बाजार में हलचल है।

    कितना चल रहा है Tata Capital IPO GMP

    टाटा कैपिटल के आईपीओ का ग्रे मार्केट में कारोबार 29 रुपये पर शुरू हो गया है। चूंकि प्राइस बैंड की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए अपर प्राइस बैंड पर वास्तविक प्रीमियम का अभी भी पता नहीं लगा है जो कि अज्ञात है।

    इस IPO में 21 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे और 26.58 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) होगी। टाटा संस 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि आईएफसी 3.58 करोड़ शेयर बेचेगी।

    लगभग 17,200 करोड़ रुपये के साथ, यह भारत का सबसे बड़ा वित्तीय क्षेत्र का आईपीओ होगा। कंपनी लगभग 18 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर नजर गड़ाए हुए है, जिससे यह सबसे मूल्यवान एनबीएफसी में से एक बन जाएगी।

    जुटाई गई धनराशि का उपयोग टाटा कैपिटल के टियर-1 पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इससे आगे के लोन और भविष्य की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

    यह IPO आरबीआई के उस आदेश को पूरा करता है जिसके तहत ऊपरी स्तर की एनबीएफसी को तीन साल के भीतर लिस्ट होना होता है।

    टाटा कैपिटल ने वित्त वर्ष 2025 में 3,655 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया, जिससे 25 ऋण उत्पादों के जरिए 70 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सेवा मिली।

    "IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)