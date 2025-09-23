GST घटने और फेस्टिव सीजन शुरू होने के बाद Motilal Oswal की दो शेयर खरीदने की सलाह, 15% तक कमाई की उम्मीद

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने जीएसटी रेट कट और फेस्टिव सीजन को देखते हुए हुंडई मोटर और टाटा कंज्यूमर के शेयरों (Stocks To Buy) में खरीदारी की सलाह दी है। हुंडई मोटर के शेयर पर 9% और टाटा कंज्यूमर के शेयर पर 15% तक रिटर्न की उम्मीद है। हुंडई को त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने और टाटा कंज्यूमर को चाय उत्पादन में वृद्धि से लाभ मिलने की संभावना है।

नई दिल्ली। जीएसटी रेट कट (New GST Rates) लागू होने और फेस्टिव सीजन शुरू होने के बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी 23 सितंबर की रिपोर्ट में दो शेयरों में खरीदारी (Stocks To Buy) की सलाह दी है। इनमें एक शेयर ऑटो सेक्टर का है, जबकि दूसरा एफएमसीजी सेक्टर है। ये दो वे सेक्टर हैं, जिन्हें जीएसटी रेट से फायदा मिलने की उम्मीद है। आगे जानिए इन शेयरों के बारे में।

Hyundai Motor Share Target हुंडई मोटर का शेयर (Hyundai Motor Share Price) सोमवार को 2722 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इसके लिए मोतीलाल ओसवाल ने 2979 रुपये का टार्गेट दिया है। यानी इस शेयर से 9 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार जीएसटी दरें कम होने और त्यौहारी सीजन की माँग से पैसेंजर कार कंपनियों को सहारा मिला है।

नवरात्र के पहले दिन हुंडई ने सोमवार को 11,000 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। हुंडई के लिए यह पिछले पाँच वर्षों में उसका बेस्ट सिंगल-डे परफॉर्मेंस रहा। आगे कंपनी को त्योहारी माँग जारी रहने की उम्मीद है। जीएसटी दरों में कटौती से, ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत मिली है, जिसका असर नवरात्र के पहले दिन की बिक्री में दिखाई दिया। मांग में सुधार और बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ के मद्देनजर मोतीलाल ओसवाल ने इस क्षेत्र की री-रेटिंग की उम्मीद जताई है।

ब्रोकरेज फर्म के अनुसार हुंडई की लॉन्च पाइपलाइन मजबूत है (वित्त वर्ष 2026-27 में 8 मॉडल लॉन्च करने का लक्ष्य, जिसमें विभिन्न प्रकार के मॉडल शामिल हैं) और निर्यात पर इसका खास फोकस है। Tata Consumer Share Target दूसरा शेयर है टाटा कंज्यूमर, जो कल 1127 रुपये पर बंद हुआ था। पर मोतीलाल ने इसके लिए 15 फीसदी संभावित रिटर्न के साथ 1300 रुपये का टार्गेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में, भारत का चाय उत्पादन साल-दर-साल 5% कम हुआ, लेकिन चालू सीजन (जनवरी-जुलाई 2025) में असम और पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 14% की वृद्धि के साथ फिर से बढ़ गया।

इससे जून 2025 के शिखर पर पहुंचने के बाद कीमतें स्थिर हो गईं। इस सीजन में चाय की कीमतों में नरमी और चाय की फसल में मजबूत वृद्धि के साथ, ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही से भारतीय बेवरेज बिजनेस में टाटाकॉन्स के मार्जिन में सुधार होगा।