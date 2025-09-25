हर शेयर पर ₹100-100 कमाने का मौका! इंडियन बैंक के अलावा रडार और मिसाइल-बम के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी देगी हाई रिटर्न

मोतीलाल ओसवाल ने इंडियन बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) के शेयर खरीदने (Stocks To Buy) की सलाह दी है। इंडियन बैंक का शेयर 705 रुपये पर है जिसके लिए 800 रुपये का टार्गेट है। बीईएल का शेयर 400 रुपये पर है जिसके लिए टार्गेट 490 रुपये का है। ब्रोकरेज के अनुसार सरकारी बैंकों का रिटर्न अच्छा रहेगा। बीईएल को भारतीय वायु सेना से 6400 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं।

नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल ने दो शेयर खरीदने की सलाह दी है। इनमें एक है इंडियन बैंक (Indian Bank Share Price) और दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या बीईएल (BEL Share Price), जो कि रडार अलावा मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लाइड बम और अन्य संबंधित पार्ट्स बनाती है। आगे जानिए इनके टार्गेट।

Indian Bank Share Target आज गुरुवार को करीब साढ़े 9 बजे BSE पर इंडियन बैंक का शेयर 705 रुपये पर है, जबकि इसके लिए ब्रोकरेज फर्म ने 800 रुपये का टार्गेट (करीब 14% रिटर्न) दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि हाल के वर्षों में सरकारी बैंकों ने अच्छा रिटर्न ऑन एसेट्स (आरओए) बनाए रखा है, और हमारा मानना ​​है कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में मार्जिन में सुधार और एसेट क्वालिटी स्थिर रहने के साथ, ये आने वाले वर्षों में स्थिर रिटर्न देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-28 के दौरान सरकारी बैंकों की कुल आय में 14% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) होगी। सरकारी बैंक किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर सुधार से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। मिड साइज के सरकारी बैंकों में इंडियन बैंक हमारा पसंदीदा है।

ये बैंक बेहतर एसेट क्वालिटी, डबल डिजिट अंकों की लोन ग्रोथ और पब्लिक सेक्टर के सबसे मजबूत आरओए प्रोफाइल वाला है। मोतीलाल ने कहा कि यह बैंक हमारे कवरेज वाले सरकारी बैंकों में 1.3% पर बेस्ट आरओए ऑफर करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि आरओई 16-17% पर स्वस्थ रहने की उम्मीद है।

BEL Share Target बीईएल का शेयर इस समय करीब 400 रुपये पर है, जबकि इसके लिए टार्गेट 490 रुपये का है। यानी ये करीब 23 फीसदी रिटर्न दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एचएएल, बीईएल को भारतीय वायु सेना से 6,400 करोड़ रुपये के तेजस एमके-1 कैट, एमआई-17 अपग्रेड ऑर्डर मिले हैं।

बीईएल भारतीय वायु सेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टरों में ₹2,400 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक सुइट्स को अपग्रेड कर कर सकती है। वहीं इसने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर एडवांस्ड मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) प्रोग्राम के लिए बोली लगाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है, जिसका मकसद भारतीय वायु सेना के लिए नेक्स्ट-जेन के लड़ाकू जेट डेवलप करना है।