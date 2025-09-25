Language
    Crypto Scam में आया हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे का नाम, हाई रिटर्न का झांसा देकर ठगे गए सैंकड़ों लोग

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:22 AM (IST)

    क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है। एक और क्रिप्टो स्कैम (Crypto Scam) सामने आया है जिसमें जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्रिप्टो घोटाले में जावेद और अनस के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें हाई रिटर्न का वादा करके निवेश के लिए गुमराह किया गया।

    क्रिप्टो स्कैम में आया जावेद हबीब का नाम

    नई दिल्ली। अगर आप भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो सावधान हो जाएं। दरअसल एक और क्रिप्टो स्कैम (Crypto Scam) सामने आया है, जिसमें जाने-माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब का भी नाम आया है।

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में जावेद और अनस के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संभल जिले में यह मामला तब दर्ज किया गया जब पीड़ितों ने कई शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें हाई रिटर्न का वादा करके निवेश के लिए गुमराह किया गया। बताया जा रहा है कि इस घोटाले में 150 से ज्यादा लोगों ने लाखों रुपये गंवाए हैं।

    75% तक रिटर्न का था वादा

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक ये कथित धोखाधड़ी फॉलिकल ग्लोबल कंपनी (एफएलसी) के नाम पर हुई है। साल 2023 में, आरोपियों ने सरायतरीन के रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया।

    इस प्रोग्राम के दौरान, उपस्थित लोगों को साल भर में 50% से 75% तक रिटर्न के आश्वासन के साथ बिनेंस कॉइन (Binance Coin) और बिटकॉइन (Bitcoin) में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

    किस तरह हुआ फ्रॉड

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निवेश करवाए जाने के बाद, कंपनी ने अपना काम बंद कर दिया और आरोपी फरार हो गए। मोहम्मद हिलाल, रेहान, अमन, माजिद हुसैन और मोहम्मद नईम सहित शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फंड का एक बड़ा हिस्सा सैफुल नाम के एक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किया गया, जिसने खुद को एफएलसी का डायरेक्टर बताया था।

    शिकायतों के बाद, जावेद हबीब, अनस हबीब, सैफुल और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि निवेशकों को क्रिप्टो और फाइनेंशियल ट्रेड में अवास्तविक मुनाफे का लालच दिया गया था।

    नहीं आया जावेद हबीब का बयान

    भारत की सबसे बड़ी हेयर और ब्यूटी सैलून चेन में से एक के मालिक जावेद हबीब ने अभी तक इन आरोपों पर कोई बयान जारी नहीं किया है। वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराएँ लगाई हैं और आरोपियों का पता लगाने और धोखाधड़ी की गई राशि की वसूली के प्रयास जारी हैं।