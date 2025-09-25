Crypto Scam में आया हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे का नाम, हाई रिटर्न का झांसा देकर ठगे गए सैंकड़ों लोग

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है। एक और क्रिप्टो स्कैम (Crypto Scam) सामने आया है जिसमें जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्रिप्टो घोटाले में जावेद और अनस के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें हाई रिटर्न का वादा करके निवेश के लिए गुमराह किया गया।

नई दिल्ली। अगर आप भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो सावधान हो जाएं। दरअसल एक और क्रिप्टो स्कैम (Crypto Scam) सामने आया है, जिसमें जाने-माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब का भी नाम आया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में जावेद और अनस के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संभल जिले में यह मामला तब दर्ज किया गया जब पीड़ितों ने कई शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें हाई रिटर्न का वादा करके निवेश के लिए गुमराह किया गया। बताया जा रहा है कि इस घोटाले में 150 से ज्यादा लोगों ने लाखों रुपये गंवाए हैं।

75% तक रिटर्न का था वादा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक ये कथित धोखाधड़ी फॉलिकल ग्लोबल कंपनी (एफएलसी) के नाम पर हुई है। साल 2023 में, आरोपियों ने सरायतरीन के रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया।