नई दिल्ली। भारत में प्राइवेट सेक्टर की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने वायु सेना के लिए नेक्स्ट-जेन के लड़ाकू विमान बनाने के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए सरकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ साझेदारी की है। दोनों कंपनियों के इस कंसोर्टियम ने कहा है कि वह आने वाले हफ्तों में रेस्पॉन्स देकर एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) द्वारा जारी किए गए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नोटिस में हिस्सा लेगा, जिससे यह इस तरह की साझेदारी की घोषणा करने वाला पहला संगठन बनेगा।

एडवांस्ड मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) प्रोग्राम के तहत नेक्स्ट-जेन के जेट बनाने की होड़ में कई मजबूत दावेदार होने की उम्मीद है। एयरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरिंग में अपने मजबूत अनुभव और दमदार ऑर्डर बुक को देखते हुए, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के अकेले ही इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने की उम्मीद है।

और कौन-कौन उतर सकता है मैदान में! देश की सबसे मजबूत एयरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के अकेले बोली लगाने की संभावना कम है। उसे एक प्राइवेट सेक्टर का साझेदार भी साथ लेना पड़ सकता है, क्योंकि बोली लगाने की योग्यता की शर्तें उसे स्वतंत्र रूप से बोली लगाने की अनुमति दें इसकी संभावना कम है।

दरअसल सालाना रेवेन्यू की तुलना में इसकी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। यह देखना बाकी है कि एचएएल इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने के लिए किस तरह के ग्रुप में शामिल होंगी। इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की इच्छुक अन्य कंपनियों में अदाणी डिफेंस, महिंद्रा एयरोस्पेस और कल्याणी डिफेंस शामिल हैं।