Stocks To Buy: खरीद लो ये 5 शेयर, मोतीलाल ओसवाल ने बताए नाम; 39% तक कमाई की उम्मीद

नई दिल्ली। शेयर बाजार में बहुत से स्टॉक्स लिस्टेड हैं। इनमें कई माइक्रो, स्मॉल और मिड कैप शेयरों के अलावा लार्ज कैप स्टॉक्स भी शामिल हैं। पर इनमें सही समय पर सही शेयर चुनना इतना आसान नहीं है। ऐसे में किसी एक्सपर्ट या ब्रोकरेज फर्म की सलाह मानना बेहतर ऑप्शन हो सकता है।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में 5 शेयर खरीदने की सलाह (Stocks To Buy) दी है। आइए जानते हैं इनका टार्गेट कितना है।

Swiggy Share Target पहला शेयर है स्विगी, जिसके शेयर का रेट इस समय 402 रुपये के आस-पास है। इसके लिए टार्गेट 560 रुपये का है। यानी ये मौजूदा रेट से 39 फीसदी तक रिटर्न दे सकता है। Acme Solar Share Target दूसरा शेयर है एक्मे सोलर। इसके शेयर का रेट 272 रुपये के करीब है, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने इसका टार्गेट 370 रुपये बताया है। ये शेयर 36 फीसदी प्रॉफिट करा सकता है। Dalmia Bharat Share Target लिस्ट में अगला नाम है डालमिया भारत का, जिसके शेयर का भाव फिलहाल 2064 रुपये के आस-पास है। इसका टार्गेट 2660 रुपये का है। ये शेयर टार्गेट प्राइस के लिए लगभग 29 फीसदी का फायदा करा सकता है।

HUL Share Target एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी खरीदने की सलाह दी गयी है। इसका शेयर 2448 रुपये पर है, जबकि टार्गेट 3060 रुपये का है। मौजूदा भाव से ये शेयर 25 फीसदी फायदा करा सकता है। BEL Share Target लिस्ट में आखिरी शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या बीईएल का, जिसका शेयर इस समय 420 रुपये के आस-पास है। मोतीलाल ओसवाल ने इसका टार्गेट 490 रुपये का दिया है। आपको इस शेयर से करीब 16 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।