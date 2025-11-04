अदाणी ने बिहार के लिए बनाई नई कंपनी, क्या है इसका मकसद? इस क्षेत्र में करेगी काम
अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises New Company) ने 'मुंगेर सुल्तानगंज रोड लिमिटेड' नामक एक नई सब्सिडियरी कंपनी बनाई है। यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करेगी और बिहार में गंगा पथ के निर्माण का प्रोजेक्ट संभालेगी। कंपनी में अदाणी एंटरप्राइजेज की 100% हिस्सेदारी है। शेयर बाजार में अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर में उतार-चढ़ाव देखा गया है, लेकिन लंबी अवधि में शेयर मजबूत हुआ है।
नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप, जिसके चेयरमैन गौतम अदाणी हैं, की अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Share Price) ने 03 नवंबर 2025 को भारत में "मुंगेर सुल्तानगंज रोड लिमिटेड" नाम की फुली सब्सिडियरी कंपनी बनाई है। इस कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल 1,00,000 रुपये जो 10,000 इक्विटी शेयरों में बंटा हुई है। हर शेयर 10 रुपये का है।
कंपनी ने अभी कारोबार शुरू नहीं किया है। इसलिए इसका टर्नओवर और रेवेन्यू नहीं है।
किस सेक्टर में कारोबार करेगी कंपनी
अदाणी एंटरप्राइजेज की तरफ से दी गयी जानकारी के अनुसार मुंगेर सुल्तानगंज रोड लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कारोबार करेगी। कंपनी बिहार राज्य में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर "मुंगेर (सफियाबाद)-बरियारपुर-घोरघाट-सुल्तानगंज रोड को जोड़ने वाले गंगा पथ का निर्माण" प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट करेगी।
किसकी है हिस्सेदारी
मुंगेर सुल्तानगंज रोड लिमिटेड में पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी अदाणी एंटरप्राइजेज की है। इस बीच अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 2469.55 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले आज सुबह BSE पर 2483.05 रुपये पर खुला है।
कैसा रहा अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर का रिटर्न
- अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर बीते एक महीने में 3.8 फीसदी गिरा है
- 6 महीनों में ये लगभग फ्लैट रहा है
- 2025 में अब तक शेयर में 3.16 फीसदी की गिरावट आई है
- 1 साल में शेयर 14.5 फीसदी फिसल चुका है
- हालांकि 5 सालों में अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 603 फीसदी से अधिक मजबूत हुआ है
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
