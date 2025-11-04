गिफ्ट निफ्टी दे रहा शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत का संकेत, एसबीआई और एयरटेल समेत इन टॉप स्टॉक्स पर आज रखें नजर

नई दिल्ली। शेयर बाजार (Stock Market Today) में मंगलवार को भी कमजोर शुरुआत की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 34.50 पॉइंट्स या 0.13 फीसदी की गिरावट के साथ 25,884.50 पर है।

पिछले सेशन में मामूली बढ़त के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में सावधानी के साथ कारोबार होने की उम्मीद है। बेंचमार्क इंडेक्स ने हाल की मजबूत बढ़त के बाद कंसोलिडेशन दिखाया, जिसमें ब्रॉडर मार्केट ने बेहतर प्रदर्शन किया।

माना जा रहा है कि तिमाही नतीजों और सेक्टोरल ट्रेंड्स के सपोर्ट से क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी जारी रहेगी, जबकि बाजार अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ट्रैक रखेगा। इस बीच आज कौन से शेयरों पर फोकस रहेगा, आइए जानते हैं।

Q2 Results Today स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वन 97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम), इंडियन होटल्स कंपनी, इंटरग्लोब एविएशन, वन मोबिक्विक सिस्टम्स, आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, बर्जर पेंट्स इंडिया, ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल, शैले होटल्स, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, और सुजलॉन एनर्जी आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी।

Bharti Airtel - इसका तिमाही मुनाफा 89% बढ़कर 6,791.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 3,593.2 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 25.7% बढ़कर 52,145.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 41,473.3 करोड़ रुपये था। Titan Company - इसका तिमाही मुनाफा 59.1% बढ़कर 1,120 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 704 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 28.8% बढ़कर 18,725 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 14,534 करोड़ रुपये था। Power Grid - मुनाफा 6% गिरकर 3,566 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 3,793 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 1.8% बढ़कर 11,476 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 11,277.8 करोड़ रुपये था। Bharti Hexacom - इसका मुनाफा 66.4% बढ़कर 421.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 253.1 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 10.5% बढ़कर 2,317.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 2,097.6 करोड़ रुपये था। Godfrey Phillips India - कंपनी का तिमाही मुनाफा 18.7% बढ़कर 305 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 256.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 5.2% गिरकर 1,289 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,360.4 करोड़ रुपये था। Hero MotoCorp - इसकी कुल बिक्री 6.4% घटकर 6.35 लाख यूनिट रही, जबकि पहले यह 6.79 लाख यूनिट थी। घरेलू बिक्री 8% घटकर 6.04 लाख यूनिट रही, जबकि पहले यह 6.57 लाख यूनिट थी। एक्सपोर्ट 42.8% बढ़कर 30,979 यूनिट हो गया, जबकि पहले यह 21,688 यूनिट था।