टाटा मोटर्स के बाद इस कंपनी ने अलग किया अपना इंटरनेशनल बिजनेस, शेयरों का होगा बंटवारा; 10 के बदले मिलेंगे 63

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:25 PM (IST)

    ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स (Allcargo Logistics Share Price) ने 1 नवंबर से इंटरनेशनल सप्लाई चेन और घरेलू कारोबार के विभाजन की घोषणा की है। घरेलू कारोबार का विलय ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड में होगा। एनसीएलटी ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर तय की गई है। पुनर्गठन के बाद, शेयरधारकों को ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स और ऑलकार्गो ग्लोबल में 1:1 के अनुपात में शेयर मिलेंगे।

    नई दिल्ली। ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स (Allcargo Logistics Share Price) ने एक बड़ा एलान किया है। दरअसल कंपनी ने सोमवार को घोषणा की है कि इसने इंटरनेशनल सप्लाई चेन कारोबार के साथ-साथ घरेलू कारोबार का विभाजन कर दिया है, जो कि एक नवंबर से प्रभावी हो गया है।
    इस खबर से कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। BSE पर कंपनी का शेयर करीब पौने 2 बजे 0.78 रुपये या 2.27 फीसदी की मजबूती के साथ 35.13 रुपये पर है। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 3,457.43 करोड़ रुपये है।

    कंपनी में होगा विलय

    ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स ने कहा कि इस कारोबार के बाद, घरेलू एक्सप्रेस डिस्ट्रिब्यूशन एंड कंसल्टिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेसेज को ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड में विलय कर दिया जाएगा। इससे बेहतर तालमेल और वैल्यू क्रिएशन के लिए ऑपरेशन को संरेखित किया जाएगा।

    NCLT से मिल चुकी मंजूरी

    इस व्यवस्था योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ पहले ही 10 अक्टूबर को मंजूरी दे चुकी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेनदेन की रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर को मंजूरी दे दी है, जिसके आधार पर ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स का शेयर इंटरनेशनल कारोबार से अलग ट्रेड करेगा।
    कंपनी ने साथ ही कहा कि ऑलकार्गो ग्लोबल लिमिटेड को बाजार में लिस्ट करने के लिए आवश्यक मंजूरी और रेगुलेटरी प्रोसेस का पालन किया जाएगा।

    कैसे होगा शेयरों का बंटवारा

    इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्ट के शेयरहोल्डर्स के पास Allcargo Logistics और डीमर्ज होने वाली Allcargo Global में 1:1 के आधार पर एक-एक शेयर होगा, जबकि Allcargo Gati Limited के शेयर रखने वालों को Allcargo Gati Limited में रखे गए हर 10 शेयरों के बदले Allcargo Logistics Limited (इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस के डीमर्जर के बाद) के 63 शेयर मिलेंगे।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)