    IGI नहीं ये है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, बनाने में खर्च हुए ₹2478 Cr; किसने बनाया ये 'शानदार अजूबा'?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:10 AM (IST)

    नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जिसने 2024-25 में 7.9 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला। क्षेत्रफल के अनुसार, हैदराबाद स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा (Largest Airport in India) है, जो 5,500 एकड़ में फैला है। इसे जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बनाया था और यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है।

    राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा

    नई दिल्ली। नई दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। 2024-2025 के दौरान, इसने 7.9 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को मैनेज किया, जिससे यह भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट और दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक बन गया। यह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स के लिए एक बड़ा हब है।
    मगर IGI भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। आइए जानते हैं कि क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट (Largest Airport in India) कौन सा और कहां है।

    ये है सबसे बड़ा एयरपोर्ट

    एरिया के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Rajiv Gandhi International Airport) है, जो कि हैदराबाद में है। ये एयरपोर्ट 5,500 एकड़ में फैला हुआ है। जबकि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5,106 एकड़ में फैला हुआ है। यह जमीन के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है।

    किसने बनाया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट

    जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GHIAL), जो एक जॉइंट वेंचर है, ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया था। इस जॉइंट वेंचर में जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग बरहाद (MAHB), एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और आंध्र प्रदेश सरकार शामिल रही थीं।

    बनाने में कितने करोड़ रुपये हुए खर्च

    राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में शुरुआती लागत 2478 करोड़ रुपये थी। फ्यूचर में विस्तार के लिए, ऑपरेटर, जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GHIAL) के पास 2030-31 तक लागू करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान भी है।

    कब बनकर हुआ था तैयार

    राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने की शुरुआत मार्च 2005 में हुई थी। इसकी नींव रखे जाने से लेकर मार्च 2008 में इसके उद्घाटन तक 31 महीने में काम पूरा हुआ। यह प्रोजेक्ट तय समय से पांच महीने पहले ही पूरा हो गया था।

    भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

    राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है। यह एयरबस A380 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट के सिंगल इंटीग्रेटेड टर्मिनल में हैदराबाद की संस्कृति से प्रेरित एक मॉडर्न, मॉड्यूलर डिजाइन है, जिसमें हाई-कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सालाना 4 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकता है।
    इसकी लोकेशन इसे पूर्व और पश्चिम के बीच यात्रा करने वाली उड़ानों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट बनाती है और सभी प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों तक जल्दी पहुँचने की सुविधा देती है।

