Sensex को किसने दिया था ये नाम? इन शब्दों से मिलकर बना शॉर्ट फॉर्म; 150 साल पुराना है इतिहास
भारत में दो मुख्य शेयर बाजार हैं, जिनमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE History) प्रमुख है। सेंसेक्स, जिसका पूरा नाम एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक इंडेक्स है। 1875 में स्थापित, BSE एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और भारतीय कैपिटल मार्केट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य वित्तीय उत्पादों में ट्रेडिंग के लिए एक कुशल मंच प्रदान करता है।
नई दिल्ली। भारत में शेयर बाजार के दो प्रमुख एक्सचेंज हैं। इनमें से एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange) या BSE। वहीं सेंसेक्स एक इंडेक्स है। इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक इंडेक्स है। इसका पूरा नाम एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स (S&P BSE Sensex) है। सेंसेक्स को ये नाम एक मार्केट एनालिस्ट ने दिया था।
इन्होंने दिया था नाम
"सेंसेक्स" शब्द 1989 में स्टॉक मार्केट एनालिस्ट दीपक मोहनी (Deepak Mohoni) ने "सेंसिटिव" और "इंडेक्स" शब्दों को मिलाकर बनाया था। उन्होंने यह मिला-जुला शब्द इसलिए बनाया क्योंकि ऑफिशियल नाम, "बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स," (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) बहुत लंबा था।
उस समय BSE सेंसिटिव इंडेक्स लगभग 750 पॉइंट्स पर था। सेंसेक्स शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स शब्दों को मिलाकर बना है।
क्या है पुराना नाम
BSE का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रहा है। इसे असल में 1875 में "द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन" (The Native Share & Stock Brokers Association) के नाम से शुरू किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर इसका नाम BSE Ltd कर दिया गया।
एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज
1875 में शुरू किया गया BSE एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और भारत के प्रमुख एक्सचेंज ग्रुप्स में से एक है। भारतीय कैपिटल मार्केट को डेवलप करने में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। BSE एक कॉर्पोरेटाइज्ड और डीम्यूचुअलाइज्ड एंटिटी है, जिसका शेयरहोल्डर बेस बहुत बड़ा है।
इसमें दो प्रमुख ग्लोबल एक्सचेंज, ड्यूश बोर्स और सिंगापुर एक्सचेंज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर शामिल हैं। BSE इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग के लिए एक कुशल और ट्रांसपेरेंट मार्केट प्रदान करता है।
और क्या सर्विस देता है बीएसई
बीएसई में छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेज (SME) के इक्विटी में ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है। BSE कैपिटल मार्केट में हिस्सा लेने वालों को रिस्क मैनेजमेंट, क्लियरिंग, सेटलमेंट, मार्केट डेटा सर्विस और एजुकेशन जैसी कई दूसरी सर्विस भी देता है।
