Groww IPO पर टूट पड़े एंकर इंवेस्टर्स, कर दिए ₹50000 Cr के आवेदन; GMP कितना पहुंचा?

नई दिल्ली। वेल्थ-टेक फर्म ग्रो (Groww IPO) का आईपीओ 4 नवंबर से खुलेगा। इसकी पैरेंट कंपनी है बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड, जो अपना पब्लिक इश्यू 4 नवंबर को लाएगी। इससे पहले कंपनी ने अपना आईपीओ आज 3 नवंबर को एंकर निवेशकों के लिए खोल दिया है।

इसे पब्लिक के लिए IPO खुलने से पहले बड़े घरेलू म्यूचुअल फंड और विदेशी फंड से 50,000 करोड़ रुपये की बोलियां मिली हैं, जिसे आईपीओ के लिए शानदार रेस्पॉन्स माना जा रहा है।

15 गुना मिले आवेदन लगभग 3,000 करोड़ रुपये की एंकर बुक को 15 गुना से ज्यादा ओवरसब्सक्राइब किया गया। इसमें 10 बड़े म्यूचुअल फंड में से आठ ने हिस्सा लिया। बड़े इंवेस्टर्स में SBI म्यूचुअल फंड, Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group, और Coatue Management शामिल हैं। बताते चलें कि इसका आईपीओ 7 नवंबर को बंद होगा।

भारतीय और विदेशी क्रॉसओवर फंड्स की ओर से डिमांड ने भारत के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले फिनटेक स्टार्टअप्स में से एक की मजबूत डिमांड को दिखा दिया है।

आईपीओ की डिटेल 29 अक्टूबर को, ग्रो ने अपना IPO प्राइस बैंड 95-100 रुपये घोषित कर दिया था, जिससे कंपनी की वैल्यू लगभग 62,500 करोड़ रुपये (7.1 बिलियन डॉलर) हो गई। 6,632 करोड़ रुपये के इस इश्यू में 1,060 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 5,572 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है।

प्रॉफिट में है कंपनी FY25 के लिए, बेंगलुरु स्थित इस फिनटेक कंपनी ने 4,056 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 1,899 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। इसमें नेट मार्जिन 44.85% रहा। कई न्यू इकोनॉमी कंपनियों के उलट, ग्रो एक प्रॉफिटेबल फिनटेक कंपनी के रूप में मार्केट में आ रही है।