मोतीलाल ओसवाल ने ACME सोलर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए दी Buy रेटिंग, मिल सकता है भारी भरकम रिटर्न

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:56 AM (IST)

    ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में ACME सोलर होल्डिंग्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों पर Buy (Stocks To Buy) रेटिंग दी है। ACME सोलर होल्डिंग्स का शेयर लगभग 34% रिटर्न दे सकता है जिसका टार्गेट 370 रुपये है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर से 21% रिटर्न की उम्मीद है और इसका टार्गेट 4145 रुपये है। ब्रोकरेज फर्म ने इन शेयरों के लिए टार्गेट भी दिए हैं।

    मोतीलाल ओसवाल ने महिंद्रा एंड महिंद्रा और ACME सोलर के लिए दी BUY रेटिंग

    नई दिल्ली। 1 अक्टूबर की अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने दो शेयरों के लिए Buy रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म ने इन शेयरों के लिए टार्गेट भी दिए हैं। इनमें ACME सोलर होल्डिंग्स (ACME Solar Holdings Share Price) और महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra Share Price) शामिल हैं। इनमें से एक शेयर 34% रिटर्न दे सकता है।

    ACME Solar Holdings Share Target

    ACME सोलर होल्डिंग्स का शेयर मंगलवार को 277 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इसके लिए टार्गेट 370 रुपये का है। यानी ये करीब 34 फीसदी रिटर्न दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार ACME सोलर (एसीएमई) पावर/रिन्यूएबल सेक्टर में इसकी टॉप पसंद बनी हुई है।

    ACME की स्थापित क्षमता वित्त वर्ष 25 के अंत में 2.5GW से बढ़कर वित्त वर्ष 28 के अंत तक 5.5GW तक पहुंच सकती है। मोतीलाल के अनुमानों के आधार पर, लगभग 6.7GW की पूरी पाइपलाइन से वार्षिक EBITDA चालू होने के बाद लगभग 81 अरब रुपये होगा।

    मोतीलाल के अनुसार ACME यूटिलिटीस्केल प्रोजेक्ट्स के लिए सक्रिय रूप से बोली लगाना जारी रखे हुए है और इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट अवॉर्ड्स अब वित्त वर्ष 29 और उसके बाद की रेवेन्यू ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण हैं। मोतीलाल FY27/28E में, 1.9GW/0.5GW कैपेसिटी के चालू होने का मॉडल बना रही है, जो FY25-28E की तुलना में 74% की EBITDA CAGR को बढ़ावा देगा।

    ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि कंपनी का 70% डेट फ्लोटिंग रेट-लिंक्ड है, और ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कमी FY27/FY28 के प्रॉफिट को 12%/6% तक बढ़ा सकती है।

    Mahindra & Mahindra Share Target

    इसके लिए टार्गेट 4145 रुपये है, जबकि कल ये 3427 रुपये पर बंद हुआ था। इस शेयर से 21 फीसदी रिटर्न की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि एमएंडएम अपने एसयूवी पोर्टफोलियो को नया रूप देने की तैयारी कर रही है, जिसमें आने वाले महीनों में एक्सयूवी700, थार और बोलेरो नियो में कई अपडेट शामिल किए जाएंगे।

    इसके अलावा, एमएंडएम एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने 6 सितंबर से जीएसटी में पूरी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को तुरंत दे दिया। कंपनी का यह एक समझदारी भरा कदम था क्योंकि उसके कई मॉडलों पर लगभग 15-22% का सेस लगता है। यह देखते हुए कि सेस की भरपाई केवल सेस से ही की जा सकती है, एमएंडएम ने वाहनों की कीमतों में 10% की शुरुआती कटौती करके 10% का "नुकसान" उठाने का विकल्प चुना है ताकि वह 22 सितंबर तक सेस का क्रेडिट ले सके, बजाय इसके कि 22 सितंबर के बाद बिना बिकी कारों पर "15-22%" सेस क्रेडिट खो दे।

    महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, मोतीलाल को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25-27ई के दौरान यूवी सेगमेंट में 11% वॉल्यूम सीएजीआर रहेगी। ये पिक-अप सेगमेंट में भी मांग में सुधार की उम्मीद कर रही है और वित्त वर्ष 25-27ई के दौरान 7% वॉल्यूम सीएजीआर की उम्मीद जताई है।

    ब्रोकरेज फर्म वित्त वर्ष 26/वित्त वर्ष 27ई में ट्रैक्टरों में 10%/6% की वृद्धि को भी ध्यान में रखे हुए है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)