सोमवार से लेकर 4 दिन तक कैसे रहेगी बाजार की चाल, निफ्टी का कहां दिख रहा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल

नई दिल्ली। घटे हुए कारोबारी हफ्ते के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में पूरे सप्ताह उतार-चढ़ाव हावी रहा। बेंचमार्क इंडेक्स NIFTY 50 सप्ताह के दौरान 25,300 के स्तर तक फिसल गया था, लेकिन शुक्रवार के दूसरे सत्र में आई तेज रिकवरी से सूचकांक ने 25,500 का स्तर दोबारा हासिल किया। हालांकि, सप्ताहांत तक यह मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। विस्तृत बाजार (ब्रॉडर मार्केट) में भी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली, लेकिन सप्ताह के आखिर तक कुछ सुधार दर्ज किया गया।

तकनीकी दृष्टि से देखें तो हालिया 26,100 के उच्च स्तर से शुरू हुई यह गिरावट स्वाभाविक थी, क्योंकि बाजार ने पहले ही करीब 1,500 अंकों की तेज रैली दिखाई थी। हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में आई गहराई तक की गिरावट थोड़ी निराशाजनक रही। फिलहाल, NIFTY 50 ने अपने पिछले 24,600 से 26,100 तक के उछाल का लगभग 50% रिट्रेस किया है और दिलचस्प बात यह है कि इसे समर्थन (support) उसी ज़ोन पर मिला है जहां पहले 'Cup and Handle' पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था।

आगे कैसी रहेगी निफ्टी की चाल आगे की दिशा पर बात करते हुए टेक्निकल एनालिस्ट जिगर पटेल ने बताया कि यदि NIFTY 25,600 के ऊपर स्थायी रूप से बंद होता है तो यह (Stock Market Weekly Outlook) अपट्रेंड की वापसी का संकेत होगा, जिससे 25,800–26,000 तक की धीरे-धीरे बढ़त संभव है और इसके बाद नए उच्च स्तर बन सकते हैं। दूसरी ओर, यदि सूचकांक 25,300 के नीचे फिसलता है तो कमजोरी बढ़कर 25,100–25,000 तक जा सकती है, जो कि दीर्घकालिक ट्रेंडलाइन सपोर्ट का क्षेत्र है।