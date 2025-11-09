Language
    सोमवार से लेकर 4 दिन तक कैसे रहेगी बाजार की चाल, निफ्टी का कहां दिख रहा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:12 PM (IST)

    घरेलू शेयर बाजार में बीते सप्ताह उतार-चढ़ाव रहा। निफ्टी 50, 25,300 तक गिरकर, 25,500 पर वापस आया, पर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, निफ्टी को 25,600 के ऊपर टिकने पर (Stock Market Weekly Outlook) मजबूती मिल सकती है, वहीं 25,300 के नीचे गिरने पर कमजोरी आ सकती है। निवेशकों को इंडेक्स ईटीएफ में निवेश बढ़ाने की सलाह दी गई है। बैंक निफ्टी में भी उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन यह मजबूत दिख रहा है।

    नई दिल्ली। घटे हुए कारोबारी हफ्ते के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में पूरे सप्ताह उतार-चढ़ाव हावी रहा। बेंचमार्क इंडेक्स NIFTY 50 सप्ताह के दौरान 25,300 के स्तर तक फिसल गया था, लेकिन शुक्रवार के दूसरे सत्र में आई तेज रिकवरी से सूचकांक ने 25,500 का स्तर दोबारा हासिल किया। हालांकि, सप्ताहांत तक यह मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। विस्तृत बाजार (ब्रॉडर मार्केट) में भी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली, लेकिन सप्ताह के आखिर तक कुछ सुधार दर्ज किया गया।

    तकनीकी दृष्टि से देखें तो हालिया 26,100 के उच्च स्तर से शुरू हुई यह गिरावट स्वाभाविक थी, क्योंकि बाजार ने पहले ही करीब 1,500 अंकों की तेज रैली दिखाई थी। हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में आई गहराई तक की गिरावट थोड़ी निराशाजनक रही। फिलहाल, NIFTY 50 ने अपने पिछले 24,600 से 26,100 तक के उछाल का लगभग 50% रिट्रेस किया है और दिलचस्प बात यह है कि इसे समर्थन (support) उसी ज़ोन पर मिला है जहां पहले 'Cup and Handle' पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था।

    आगे कैसी रहेगी निफ्टी की चाल

    आगे की दिशा पर बात करते हुए टेक्निकल एनालिस्ट जिगर पटेल ने बताया कि यदि NIFTY 25,600 के ऊपर स्थायी रूप से बंद होता है तो यह (Stock Market Weekly Outlook) अपट्रेंड की वापसी का संकेत होगा, जिससे 25,800–26,000 तक की धीरे-धीरे बढ़त संभव है और इसके बाद नए उच्च स्तर बन सकते हैं। दूसरी ओर, यदि सूचकांक 25,300 के नीचे फिसलता है तो कमजोरी बढ़कर 25,100–25,000 तक जा सकती है, जो कि दीर्घकालिक ट्रेंडलाइन सपोर्ट का क्षेत्र है।

    निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर NIFTY BEES, NIFTY 500 ETF और NIFTY SMLCAP 250 ETF जैसे इंडेक्स ईटीएफ में धीरे-धीरे निवेश बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

    बैंक निफ्टी की चाल

    वहीं, BANK NIFTY ने सप्ताह के दौरान 57,000 के स्तर तक गिरावट दर्ज की, लेकिन अंत में लगभग सपाट बंद हुआ। दैनिक चार्ट पर बुलिश एंगलफिंग पैटर्न बनना यह संकेत देता है कि या तो रिवर्सल शुरू हो सकता है या फिर मौजूदा अपट्रेंड जारी रह सकता है। यदि बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर बंद होता है तो इसमें 60,000 तक की तेजी की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं, 57,000 के नीचे फिसलने पर अल्पकालिक दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर, बैंकिंग इंडेक्स की चाल अभी भी सकारात्मक झुकाव (positive bias) के साथ मजबूत दिखाई दे रही है, बशर्ते 57,000 का स्तर कायम रहे।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

