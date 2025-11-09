अक्टूबर में ब्रेक के बाद नवंबर में भारतीय शेयर बाजार से फिर भागने लगे विदेशी निवेशक, आखिर क्या है वजह?
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI Outflow in November) ने अक्टूबर में निवेश के बाद नवंबर में फिर बिकवाली शुरू कर दी है, जिससे भारतीय शेयर बाजार से 12,569 करोड़ रुपये निकाले गए हैं। कमजोर वैश्विक संकेतों और जोखिम से बचने की भावना के कारण एफपीआई का रुख बदला है। जुलाई से लगातार निकासी हो रही है, लेकिन एआई स्टॉक्स के वैल्यूएशन में वृद्धि से बिकवाली रुक सकती है।
नई दिल्ली। अक्टूबर में एक ब्रेक के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI Outflow in November) ने फिर से बिकवाली फिर शुरू कर दी। इसका कारण कमजोर वैश्विक संकेत और रिस्क-फ्री सेंटीमेंट को माना जा रहा है। अब तक नवंबर में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से 12,569 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं।
आंकड़ों के अनुसार इससे पहले अक्टूबर में एफपीआई ने शेयरों में 14,610 करोड़ रुपये डाले थे। अक्टूबर में विदेशी निवेशकों की ओर से शुद्ध निवेश कई महीनों के बाद किया गया था।
जुलाई से लगातार पैसा निकाल रहे थे
सितंबर में एफपीआई ने 23,885 करोड़ रुपये, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपये और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये निकाले थे। नवंबर में अब तक हर कारोबारी दिन एफपीआई ने बिकवाली की है। इस नए ट्रेंड से इस साल अन्य प्रमुख मार्केट के मुकाले भारतीय बाजार ने खराब प्रदर्शन किया है।
2025 में एफपीआई एक्टिविटीज की एक खास विशेषता इंवेस्टमेंट फ्लो में डायवर्सिफिकेशन रहा है। जहां हेज फंड भारत में बिकवाली कर रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे एआई-ड्रिवन मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं।
क्या रुकेगी एफपीआई की बिकवाली
इस समय भारत को एआई के लिहाज से कमजोर प्रदर्शन करने वाला देश माना जा रहा है। इसलिए एफपीआई का रुख अलग है। पर जानकार मानते हैं कि एआई स्टॉक्स में वैल्यूएशन अब बहुत हाई हो गयी है। इससे ग्लोबल टेक्नोलॉजीज शेयरों में संभावित बुलबुले का जोखिम भारत में एफपीआई की तरफ से हो रही लगातार बिकवाली को रोक सकता है।
2025 में अब तक कितनी हुई बिकवाली
एशिया और बाकी मेन मार्केट्स में टेक्नोलॉजी शेयरों में ग्लोबल बिकवाली के बीच नवंबर के पहले सप्ताह में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार में 12,569 करोड़ रुपये की बिकवाली की। भारतीय कंपनियों के वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से थोड़े बेहतर रहे हैं, खासकर मिड साइज के सेगमेंट में।
लेकिन ग्लोबल निगेटिव माहौल के चलते विदेशी निवेशक शॉर्ट टर्म में जोखिम भरी एसेट्स के प्रति सतर्क रह सकते हैं। इस तरह 2025 में अब तक, एफपीआई ने 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक निकाल लिए हैं।
ये भी पढ़ें - स्वच्छता अभियान सरकार के लिए बना 'वरदान', कबाड़ बेचकर कमा लिए 800 करोड़ रुपये; 232 लाख वर्ग फीट हुआ खाली
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।