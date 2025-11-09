अक्टूबर में ब्रेक के बाद नवंबर में भारतीय शेयर बाजार से फिर भागने लगे विदेशी निवेशक, आखिर क्या है वजह?

नई दिल्ली। अक्टूबर में एक ब्रेक के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI Outflow in November) ने फिर से बिकवाली फिर शुरू कर दी। इसका कारण कमजोर वैश्विक संकेत और रिस्क-फ्री सेंटीमेंट को माना जा रहा है। अब तक नवंबर में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से 12,569 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं।

आंकड़ों के अनुसार इससे पहले अक्टूबर में एफपीआई ने शेयरों में 14,610 करोड़ रुपये डाले थे। अक्टूबर में विदेशी निवेशकों की ओर से शुद्ध निवेश कई महीनों के बाद किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जुलाई से लगातार पैसा निकाल रहे थे सितंबर में एफपीआई ने 23,885 करोड़ रुपये, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपये और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये निकाले थे। नवंबर में अब तक हर कारोबारी दिन एफपीआई ने बिकवाली की है। इस नए ट्रेंड से इस साल अन्य प्रमुख मार्केट के मुकाले भारतीय बाजार ने खराब प्रदर्शन किया है।

2025 में एफपीआई एक्टिविटीज की एक खास विशेषता इंवेस्टमेंट फ्लो में डायवर्सिफिकेशन रहा है। जहां हेज फंड भारत में बिकवाली कर रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे एआई-ड्रिवन मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं।

क्या रुकेगी एफपीआई की बिकवाली इस समय भारत को एआई के लिहाज से कमजोर प्रदर्शन करने वाला देश माना जा रहा है। इसलिए एफपीआई का रुख अलग है। पर जानकार मानते हैं कि एआई स्टॉक्स में वैल्यूएशन अब बहुत हाई हो गयी है। इससे ग्लोबल टेक्नोलॉजीज शेयरों में संभावित बुलबुले का जोखिम भारत में एफपीआई की तरफ से हो रही लगातार बिकवाली को रोक सकता है।