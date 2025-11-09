Language
    स्वच्छता अभियान सरकार के लिए बना 'वरदान', कबाड़ बेचकर कमा लिए 800 करोड़ रुपये; 232 लाख वर्ग फीट हुआ खाली

    By Agency News Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से कबाड़ बेचकर लगभग 800 करोड़ रुपये (Govt Scrap Sale) कमाए हैं। इस अभियान के दौरान, 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस को भी खाली कराया गया है। 2021 में शुरू हुए इस अभियान के तहत, सरकार ने अब तक लगभग 4,100 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस पहल से शासन और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार हुआ है।

    Hero Image

    सरकार ने कबाड़ बेचकर कमाए 800 करोड़ रुपये

    आईएएनएस, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालय और विभागों से कबाड़ की बिक्री (Govt Scrap Sale) कर करीब 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। साथ ही, इससे करीब 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस भी फ्री हुआ है।
    अधिकारियों के मुताबिक, करीब एक महीने की अवधि (2 से 31 अक्टूबर) तक चले इस स्वच्छता अभियान में रिकॉर्ड 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस फ्री हुआ है, जबकि करीब 29 लाख फिजिकल फाइल्स को हटाया गया है।

    11.58 लाख ऑफिस साइट्स को किया कवर

    सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2021 में हुई थी। तब से सरकार ने कबाड़ और उपयोग से बाहर हो चुकी एसेट्स को बेचकर लगभग 4,100 करोड़ रुपए कमाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अभियान के तहत करीब 11.58 लाख ऑफिस साइट्स को कवर किया गया है और इसका समन्वय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआर एंड पीजी) द्वारा किया गया।
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता और सुशासन के आह्वान से प्रेरित होकर, वार्षिक स्वच्छता और दक्षता अभियान अब प्रशासनिक सुधार की आधारशिला बन गया है।

    84 मंत्रालयों और विभागों ने लिया भाग

    अधिकारियों ने बताया कि तीन केंद्रीय मंत्रियों - मनसुख मंडाविया, के. राम मोहन नायडू और डॉ. जितेंद्र सिंह - ने इस विशाल अंतर-मंत्रालयी प्रयास का पर्यवेक्षण किया, जिसमें विदेशों में स्थित भारत के मिशनों सहित 84 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया।
    बीते महीने, इस अभियान की शुरुआत के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के नेहरू पार्क में "विशेष स्वच्छता अभियान 5.0" पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस अभियान से शासन और सार्वजनिक सेवाओं में स्पष्ट बदलाव आए हैं।

    ई-कचरे और कबाड़ की बिक्री से कमाई

    सरकार ने ई-कचरे और कबाड़ की बिक्री से 3,296.71 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि पिछले चार वर्षों में 696.27 लाख वर्ग फुट से अधिक कार्यालय स्थान को साफ किया गया है और उपयोग में लाया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के पिछले चरणों के दौरान 137.86 लाख से ज्यादा पुरानी फाइलों को हटाया गया है और देश भर में 12.04 लाख से अधिक जगहों की सफाई की गई है।

