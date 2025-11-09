कौन है भारत का सबसे बूढ़ा अरबपति? रिटायरमेंट के बाद शुरू किया बिजनेस; आज 150 देशों में बज रहा डंका

नई दिल्ली। भारत में एक से एक बड़े अरबपति हैं। इनमें अलग-अलग आयु के अरपबति शामिल हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक आयु वाले अरबपति कौन हैं और उनकी आयु कितनी (Oldest Billionaire in India) है? जिस अरबपति की हम बात करने जा रहे हैं, उन्होंने सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद बिजनेस शुरू किया था और आज वे अरबों के मालिक हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

लक्ष्मण दास मित्तल की संपत्ति कितनी लक्ष्मण दास मित्तल भारत के सबसे अधिक आयु वाले अरबपति हैं, जिनकी नेटवर्थ इस समय 5 बिलियन डॉलर यानी करीब 44320 करोड़ रुपये है। दुनिया के अमीर लोगों में मित्तल का नंबर 802वां है। मित्तल सोनालिका ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जो ग्लोबल एग्रीकल्चर सेक्टर में एक जाना-माना नाम है।

रिटायर होने के बाद शुरू किया बिजनेस मित्तल ने सरकारी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) से जल्दी रिटायरमेंट लेने के बाद 1970 में अपना बिजनेस करियर शुरू किया। आज उनका सोनालिका ग्रुप मार्केट शेयर के हिसाब से भारत की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1996 में की थी।

जापानी फर्म यानमार की उनकी ट्रैक्टर कंपनी इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स में 30% हिस्सेदारी है।

भारत की नंबर 1 ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कंपनी सोनालिका ट्रैक्टर्स इस समय भारत की नंबर 1 ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कंपनी है। यह देश में तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी भी है और दुनिया भर में टॉप 5 ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों में शामिल है। किसान-केंद्रित नजरिए के साथ 1996 में शुरू हुई सोनालिका किसानों की अलग-अलग जरूरतों के अनुसार डेवलप किए गए अनुकूलित ट्रैक्टर और उपकरण बनाती है।

सोनालिका फॉर्च्यून 500 इंडिया 2024 की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हुई थी, जो एक्सीलेंस, इनोवेशन और सस्टेनैबल ग्रोथ को दर्शाता है।

150 देशों में फैला कारोबार सोनालिका से दुनिया भर के 150 देशों में 17 लाख से ज्यादा ग्राहक जुड़े हुए हैं। कंपनी के पास पंजाब के होशियारपुर में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो दुनिया भर के ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती है।