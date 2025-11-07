Language
    गिरावट के बाद रिकवरी के साथ बंद बाजार, Nifty-Sensex के लिए कौन-से लेवल अहम, अगले सप्ताह इन ट्रिगर पर रखें नजर

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:24 PM (IST)

    7 नवंबर को मार्केट में गिरावट और गहराई लेकिन दिन के अंत में निफ्टी और सेंसेक्स रिकवरी के साथ बंद हुए। निफ्टी ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक और मेटल इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। अब अगले सप्ताह के लिए अहम ट्रिगर अमेरिका में जारी शटडाउन और इंडिया-यूएस ट्रेड डील व अमेरिका-चीन के बीच जारी टैरिफ संबंधी घटनाक्रम होंगे।

    Hero Image

    निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट के बाद रिकवरी आई।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार और लाखों निवेशकों के लिए 7 नवंबर शुक्रवार (Black Friday in Market) का दिन बड़ा भारी रहा। क्योंकि, मार्केट लगातार तीसरे सेशन में गिरावट के साथ खुला और निफ्टी 25400 के नीचे फिसलकर 25318 के स्तर पर पहुंच गया हालांकि, रिकवरी के बाद क्लोजिंग 25492 (Nifty Closing) के स्तर पर दी। वहीं, सेंसेक्स 83202 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 20 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वही, इंडेक्स के टॉप गेनर शेयरों में श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, अदाणी एंटरप्राइजेज और टाटा स्टील रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, निफ्टी के टॉप लूजर में भारती एयरटेल, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल और इंडिगो के स्टॉक रहे। नवंबर के इस पहले सप्ताह में बाजार में गिरावट हावी रही है। अब अगले हफ्ते मार्केट के लिए कौन-से लेवल और ट्रिगर अहम हो सकते हैं, हम ने एक्सपर्ट से यह जानने की कोशिश की।

    किन शेयर और सेक्टरों में दिखी रिकवरी

    7 नवंबर को मार्केट गिरावट के साथ खुले और अगले एक घंटे तक निचले स्तरों पर कारोबार करते रहे। इसके बाद मार्केट में धीरे-धीरे रिकवरी देखने को मिली और कई सेक्टर लाल से हरे निशान में आ गए। निफ्टी ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक और मेटल इंडेक्स में तेजी आ गई। इनमें सबसे ज्यादा तेजी मेटल शेयरों में देखने को मिली और निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.41 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ।

    गिरावट वाले इस बाजार में भी एल एंड टी फाइनेंस के शेयर 10 फीसदी और बीएसई लिमिटेड के स्टॉक 9 फीसदी तक की तेजी के साथ बंद हुए। इसके अलावा, एंजल वन, एबी कैपिटल, वोडाफोन आइडिया, सीएसडीएल के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली।

    बाजार के लिए आगे क्या अहम ट्रिगर

    इस पूरे सप्ताह गिरावट रहने के बाद अब निवेशकों की नजर अगले हफ्ते पर होगी। ऐसे में 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक के लिए कौन-से ट्रिगर बाजार के लिए अहम होंगे यह जानना जरूरी है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में रिसर्च हेड, विनोद नायर ने कहा, "घरेलू शेयर बाज़ार शुरुआती गिरावट से उबर गए क्योंकि प्रमुख सपोर्ट लेवल (25300) पर खरीदारी बढ़ी। हालांकि, मिक्स्ड Q2 अर्निंग, सतर्क वैश्विक संकेतों और लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली के बीच इसे मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कहना अभी जल्दबाजी होगी।

    वहीं, दूसरी तिमाही के नतीजों से चुनिंदा सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में तेज़ उछाल देखा गया है। वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा में वृद्धि की अटकलों से सरकारी बैंक शेयरों में लगातार खरीदारी जारी है।

    हालांकि, अब निवेशकों के लिए अहम ट्रिगर अमेरिका में जारी शटडाउन और इंडिया-यूएस ट्रेड डील व अमेरिका-चीन के बीच जारी टैरिफ संबंधी घटनाक्रम रहेंगे, जो बाजार की दिशा तय करेंगे।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

