सरकारी बैंक शेयरों में आएगी और बड़ी तेजी? बैंकों के निजीकरण को सरकार का समर्थन, वित्त मंत्री ने बताई इसकी जरूरत

नई दिल्ली। शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से सरकारी बैंकों के शेयरों (PSU Banks Shares)में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, अब यह तेजी और रफ्तार पकड़ सकती है। क्योंकि, वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल, कुछ दिनों पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार, पीएसयू बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की लिमिट बढ़ाकर 49 फीसदी कर सकती है। इन अटकलों के चलते SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक समेत कई शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली।

इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण से वित्तीय समावेशन और राष्ट्रीय हित प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक वित्तीय समावेशन का सवाल है तो 1969 में किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं।

'बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अच्छे परिणाम नहीं मिले' दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल आफ इकोनमिक्स में आयोजित हीरक जयंती समापन के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिली, लेकिन सरकारी नियंत्रण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अव्यवसायिक बना दिया है। उन्होंने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण को 50 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, वह पूरी तरह से हासिल नहीं हुए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह धारणा पूरी तरह गलत है कि अगर आप बैंकों को निजीकरण करेंगे तो उनका सभी तक पहुंचने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब बैंकों को पेशेवर रूप से काम करने करने की अनुमति दी जाती है और फैसले बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं तो राष्ट्रीय हित के साथ बैंकिंग हित भी पूरे होते हैं। वित्त मंत्री ने पूर्व में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दुरुपयोग को याद करते हुए कहा कि इसके परिणामस्वरूप बैलेंस शीट में गिरावट आई और इसे ठीक करने में लगभग 6 साल लग गए।