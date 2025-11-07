Language
    Paytm के शेयरों ने पकड़ी बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार; इतना भागा कि बन गया नया 52 वीक हाई; निवेशकों की हो गई चांदी!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    Paytm Shares: पेटीएम ब्रांड को चलाने वाली कंपनी One97 Communications के शेयर शुक्रवार को इंट्रा-डे ट्रेड में BSE पर ₹1,350.85 के मल्टी-ईयर हाई पर पहुंच गए, जिससे सुस्त मार्केट में भी पिछले दिनों की तेजी जारी रही।

    नई दिल्ली। Paytm Shares: पेटीएम की पैरेंट कंपनी One97 Communications के शेयरों में तूफानी तेजी लगातार जारी है। इसके शेयर शुक्रवार को लगातार दूसरे सेशन में अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। आज पेटीएम के शेयरों ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना दिया। इसके शेयर NSE पर 1,351.70 रुपये के स्तर तक गए। गुरुवार को इसके शेयर 1,320.60 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। NSE पर इसका मार्केट कैप 85,985.55 करोड़ रुपये है। वहीं,  BSE पर पेटीएम का मार्केट कैप बढ़कर 86,011.12 करोड़ रुपये हो गया।

    गुरुवार को भी स्टॉक 1,333.80 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। कंपनी के कुल 1.10 लाख शेयर बेचे-खरीदे गए, जिससे 14.69 करोड़ रुपये का टर्नओवर हुआ। Paytm का स्टॉक छह महीनों में 54% और एक साल में 69% बढ़ा है।

    दिसंबर 2021 के बाद से सबसे ऊंचे लेवल पर शेयर

    टेक्निकल्स के मामले में, Paytm का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 63.4 है, जो बताता है कि यह न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। Paytm के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।

    पिछले छह महीनों में, Paytm ने BSE सेंसेक्स में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तुलना में 53 प्रतिशत बढ़कर मार्केट को पछाड़ दिया है। यह 11 मार्च, 2025 को ₹652.30 के अपने 52-हफ्ते निचले स्तर से दोगुने से भी ज्यादा या 107 प्रतिशत ऊपर चला गया है।

    यह भी पढ़ें- JP Associates के लिए आई गुड न्यूज, बिक चुकी जेपी इंफ्राटेक मांग रही थी इतना पैसा; NCLAT ने सुना दिया ये फैसला

    अभी यह स्टॉक दिसंबर 2021 के बाद से अपने सबसे ऊंचे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यह लिस्टिंग के दिन यानी 18 नवंबर 2021 को ₹1,961.05 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था। यह 9 मई 2024 को ₹310 के ऑल-टाइम लो पर आ गया था। Paytm ने इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) में ₹2,150 के इश्यू प्राइस पर शेयर अलॉट किए थे।

    ब्रोकरेज ने दिया 1400 रुपये का टारगेट प्राइस

    YES सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक के लिए 1400 रुपये का प्राइस टारगेट रखा है। उसने Q2 नतीजों के बाद भी 'ऐड' कॉल बनाए रखा है। ब्रोकरेज ने रिवाइज्ड प्राइस टारगेट 1400 रुपये तय किया है और कहा है कि वह PAYTM को FY28 के लिए 45 गुना P/E पर वैल्यू करता है, जिसमें FY28E-31E का EPS CAGR 33% है।  

    बर्नस्टीन, जेफरीज, जेएम फाइनेंशियल, मिराए एसेट कैपिटल मार्केट्स, एमके ग्लोबल जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्मों ने Q2FY26 के नतीजों के बाद वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Paytm) पर अपना पॉजिटिव रुख दोहराया है।

    "शेयर मार्केट से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

