Paytm के शेयरों ने पकड़ी बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार; इतना भागा कि बन गया नया 52 वीक हाई; निवेशकों की हो गई चांदी!

नई दिल्ली। Paytm Shares: पेटीएम की पैरेंट कंपनी One97 Communications के शेयरों में तूफानी तेजी लगातार जारी है। इसके शेयर शुक्रवार को लगातार दूसरे सेशन में अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। आज पेटीएम के शेयरों ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना दिया। इसके शेयर NSE पर 1,351.70 रुपये के स्तर तक गए। गुरुवार को इसके शेयर 1,320.60 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। NSE पर इसका मार्केट कैप 85,985.55 करोड़ रुपये है। वहीं, BSE पर पेटीएम का मार्केट कैप बढ़कर 86,011.12 करोड़ रुपये हो गया।



गुरुवार को भी स्टॉक 1,333.80 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। कंपनी के कुल 1.10 लाख शेयर बेचे-खरीदे गए, जिससे 14.69 करोड़ रुपये का टर्नओवर हुआ। Paytm का स्टॉक छह महीनों में 54% और एक साल में 69% बढ़ा है।

दिसंबर 2021 के बाद से सबसे ऊंचे लेवल पर शेयर टेक्निकल्स के मामले में, Paytm का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 63.4 है, जो बताता है कि यह न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। Paytm के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।



पिछले छह महीनों में, Paytm ने BSE सेंसेक्स में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तुलना में 53 प्रतिशत बढ़कर मार्केट को पछाड़ दिया है। यह 11 मार्च, 2025 को ₹652.30 के अपने 52-हफ्ते निचले स्तर से दोगुने से भी ज्यादा या 107 प्रतिशत ऊपर चला गया है।

ब्रोकरेज ने दिया 1400 रुपये का टारगेट प्राइस YES सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक के लिए 1400 रुपये का प्राइस टारगेट रखा है। उसने Q2 नतीजों के बाद भी 'ऐड' कॉल बनाए रखा है। ब्रोकरेज ने रिवाइज्ड प्राइस टारगेट 1400 रुपये तय किया है और कहा है कि वह PAYTM को FY28 के लिए 45 गुना P/E पर वैल्यू करता है, जिसमें FY28E-31E का EPS CAGR 33% है।