Paytm Q2 Reuslts: पेटीएम का मुनाफा 83% गिरा, राजस्व में 24% बढ़त; किस बिजनेस ने कराया तगड़ा नुकसान?

नई दिल्ली| फिनटेक कंपनी पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97कम्युनिकेशन (One 97 Communications Limited) ने सितंबर 2025 यानी दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा तिमाही दर तिमाही (QoQ) आधार पर 83% घटकर सिर्फ 21 करोड़ रुपए रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 930 करोड़ रुपए था, हालांकि उस समय कंपनी को अपनी मूवी और इवेंट टिकटिंग बिजनेस को Zomato को बेचने से 1,345 करोड़ रुपए का वन-टाइम गेन मिला था। नतीजे आने के बाद माना जा रहा है कि इसका असर बुधवार को पेटीएम के शेयरों पर पड़ सकता है।

राजस्व में मजबूत बढ़त, पर मुनाफे पर दबाव 81029 करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली Paytm का ऑपरेटिंग राजस्व सालाना आधार पर 24% बढ़कर 2,061 करोड़ रुपए हो गया, जो Q1 FY26 के 1,918 करोड़ रुपए से भी 7% ज्यादा है। यह बढ़त वित्तीय सेवाओं और मर्चेंट पेमेंट बिजनेस में तेजी की वजह से आई है।

हालांकि जून तिमाही के 123 करोड़ रुपए के मुकाबले मुनाफा 82.9% गिर गया, जिसका मुख्य कारण ऑनलाइन गेमिंग जॉइंट वेंचर फर्स्ट गेम्स टेक्नोलॉजी (First Games Technology) में दिए गए लोन पर 190 करोड़ रुपए की इम्पेयरमेंट (नुकसान) चार्ज है। यह कदम सरकार द्वारा लागू प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 (Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025) के बाद उठाया गया, जिसके तहत दांव लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगी है।

कुल खर्च और कर्मचारियों के खर्च में कमी हाफ ईयर आधार पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पहली बार पॉजिटिव होकर 44 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह -390 करोड़ रुपए था। कंपनी की कुल संपत्ति 30 सितंबर 2025 तक बढ़कर 22,537 करोड़ रुपए हो गई। कुल खर्च 2,062 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 2,245 करोड़ रुपए से कम है। कर्मचारियों पर खर्च 663 करोड़ रुपये रहा (पिछले साल 831 करोड़), जबकि मार्केटिंग खर्च 122 करोड़ रुपये रहा।

विश्लेषकों का कहना है कि आगे मुनाफाखोरी बनाए रखने के लिए Paytm को लागत नियंत्रण और डिजिटल इकोसिस्टम के विस्तार पर फोकस जारी रखना होगा। कैसा है शेयरों का प्रदर्शन? (Pyatm Share Price) पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97कम्युनिकेश का शेयर मंगलवार को लाल निशान पर बंद हुआ। इसमें 0.45% की मामूली गिरावट आई। NSE पर यह 1275 रुपए के लेवल पर ओपन हुआ और 1269 रुपए पर बंद हुआ। इसका 52 हफ्ते का हाई लेवल 1323.50 रुपए और लो लेवल 651.50 रुपए है। कंपनी के शेयरों ने पिछले 6 महीने में 46% और 68% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जबकि पांच साल में 18% से ज्यादा का नुकसान कराया है।