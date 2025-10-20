गिफ्ट निफ्टी में 220 अंकों की तेजी से शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद, RIL-एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पर रखें नजर
आज शेयर बाजार में तेजी (Stock Market Today) के साथ शुरुआत होने की संभावना है, जिसमें गिफ्ट निफ्टी में उछाल देखा गया। निवेशकों की निगाहें तिमाही नतीजों पर टिकी हैं, खासकर रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े नामों पर। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज अपने नतीजे घोषित करेगी। इरकॉन को पेट्रोनेट एलएनजी से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है, जबकि ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता बनी हुई है।
नई दिल्ली। आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में शानदार तेजी के साथ शुरुआत की संभावना है। करीब साढ़े 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 220.50 अंक या 0.86 फीसदी की तेजी के साथ 25,976.50 पर चल रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि निवेशकों की नजर आने वाले Q2 तिमाही नतीजों, खासकर बड़े बैंकों के नतीजों पर रहेगी और वे अमेरिका-भारत ट्रेड बातचीत में किसी भी बड़े डेवलपमेंट पर रिस्पॉन्स देंगे।
लगातार इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कम होते मैक्रोइकोनॉमिक प्रेशर और सीजनल फायदों को देखते हुए 'सावधानी से पॉजिटिव नजरिया' बताया है। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता और IT कंपनियों की इनकम से चुनौतियों के कारण वोलैटिलिटी बढ़ सकती है।
इस बीच आज कौन-कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।
आज तिमाही नतीजे - जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज आज अपनी तिमाही नतीजों की घोषणा करेगी।
Reliance Industries - जुलाई-सितंबर तिमाही में प्रॉफिट 14.3% बढ़कर 22,092 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 19,323 करोड़ रुपये था। ग्रॉस रेवेन्यू 9.9% बढ़कर 2.83 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 2.58 लाख करोड़ रुपये था।
HDFC Bank - बैंक का प्रॉफिट 10.8% बढ़कर 18,641.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 16,821 करोड़ रुपये था। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम 4.8% बढ़कर 31,551.5 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल यह 30,113.9 करोड़ रुपये थी।
ICICI Bank - आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट 5.2% बढ़कर 12,358.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 11,745.9 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 7.4% बढ़कर 21,529.5 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पहले यह 20,048 करोड़ रुपये थी।
UltraTech Cement - प्रॉफिट 75.2% बढ़कर 1,231.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 702.8 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 20.3% बढ़कर 19,606.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 16,294.4 करोड़ रुपये था।
IndusInd Bank - बैंक 1,325.5 करोड़ रुपये के प्रॉफिट के मुकाबले इसका घाटा 444.8 करोड़ रुपये रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम 17.5% घटकर 4,409.4 करोड़ रुपये रही, जबकि 5,347.3 करोड़ रुपये थी।
Punjab National Bank - बैंक का प्रॉफिट 13.9% बढ़कर 4,903.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 4,303.5 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 0.5% घटकर 10,468.8 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल यह 10,516.7 करोड़ रुपये थी।
IDBI Bank - बैंक का प्रॉफिट 97.5% बढ़कर 3,627.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,836.5 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 15.2% घटकर 3,285 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पहले यह 3,875.5 करोड़ रुपये थी।
Tata Technologies - टाटा टेक का प्रॉफिट 5.1% बढ़कर 165.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 157.4 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 2.1% बढ़कर 1,323.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,296.5 करोड़ रुपये था।
Havells India - हैवेल्स का प्रॉफिट 16.5% बढ़कर 317.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 272.6 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 5.2% बढ़कर 4,766.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 4,533 करोड़ रुपये था।
AU Small Finance Bank - प्रॉफिट 1.8% गिरकर 560.9 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 571.2 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 8.6% बढ़कर 2,144.4 करोड़ रुपये रही, जो पहले 1,974.4 करोड़ रुपये थी।
Ircon International - इरकॉन को पेट्रोनेट LNG से गुजरात के दहेज में इथेन और प्रोपेन स्टोरेज और हैंडलिंग सुविधाओं वाले PDHPP प्लांट के लिए सिविल, स्ट्रक्चरल और अंडरग्राउंड (UG) कामों के लिए 360.3 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, जिसमें पाइलिंग (पार्ट-A) भी शामिल है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
