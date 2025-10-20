गिफ्ट निफ्टी में 220 अंकों की तेजी से शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद, RIL-एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पर रखें नजर

नई दिल्ली। आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में शानदार तेजी के साथ शुरुआत की संभावना है। करीब साढ़े 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 220.50 अंक या 0.86 फीसदी की तेजी के साथ 25,976.50 पर चल रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि निवेशकों की नजर आने वाले Q2 तिमाही नतीजों, खासकर बड़े बैंकों के नतीजों पर रहेगी और वे अमेरिका-भारत ट्रेड बातचीत में किसी भी बड़े डेवलपमेंट पर रिस्पॉन्स देंगे।

लगातार इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कम होते मैक्रोइकोनॉमिक प्रेशर और सीजनल फायदों को देखते हुए 'सावधानी से पॉजिटिव नजरिया' बताया है। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता और IT कंपनियों की इनकम से चुनौतियों के कारण वोलैटिलिटी बढ़ सकती है।

इस बीच आज कौन-कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

आज तिमाही नतीजे - जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज आज अपनी तिमाही नतीजों की घोषणा करेगी। Reliance Industries - जुलाई-सितंबर तिमाही में प्रॉफिट 14.3% बढ़कर 22,092 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 19,323 करोड़ रुपये था। ग्रॉस रेवेन्यू 9.9% बढ़कर 2.83 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 2.58 लाख करोड़ रुपये था।

HDFC Bank - बैंक का प्रॉफिट 10.8% बढ़कर 18,641.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 16,821 करोड़ रुपये था। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम 4.8% बढ़कर 31,551.5 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल यह 30,113.9 करोड़ रुपये थी।

ICICI Bank - आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट 5.2% बढ़कर 12,358.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 11,745.9 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 7.4% बढ़कर 21,529.5 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पहले यह 20,048 करोड़ रुपये थी। UltraTech Cement - प्रॉफिट 75.2% बढ़कर 1,231.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 702.8 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 20.3% बढ़कर 19,606.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 16,294.4 करोड़ रुपये था। IndusInd Bank - बैंक 1,325.5 करोड़ रुपये के प्रॉफिट के मुकाबले इसका घाटा 444.8 करोड़ रुपये रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम 17.5% घटकर 4,409.4 करोड़ रुपये रही, जबकि 5,347.3 करोड़ रुपये थी। Punjab National Bank - बैंक का प्रॉफिट 13.9% बढ़कर 4,903.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 4,303.5 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 0.5% घटकर 10,468.8 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल यह 10,516.7 करोड़ रुपये थी।