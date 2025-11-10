आज का शेयर बाजार: सकारात्मक शुरुआत की उम्मीद, किन स्टॉक्स पर रहेगी नजर? लिस्ट में ONGC-ट्रेंट और बजाज ऑटो शामिल

नई दिल्ली। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार ( Stock Market Today ) में पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। सुबह साढ़े 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 27 पॉइंट्स या 0.11 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 25,605 पर है। अनुमान ये भी है कि इंडियन इक्विटी मार्केट मेंसोमवार 10 नवंबर 2025 को मिले-जुले ग्लोबल संकेतों, अमेरिकी सरकार के संभावित शटडाउन की लगातार चिंताओं और अमेरिका, भारत और चीन के बीच चल रही ट्रेड बातचीत के बीच सावधानी भरी शुरुआत देखने को मिल सकती है। पिछले सेशन में लगभग फ्लैट रहने के बाद, इन्वेस्टर्स इस हफ्ते ग्लोबल डेवलपमेंट्स, घरेलू महंगाई के आंकड़े और कॉर्पोरेट कमाई की घोषणाओं पर कड़ी नजर रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन से शेयरों पर आज फोकस रहेगा।

Q2 Results Today - ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, एथर एनर्जी, बजाज कंज्यूमर केयर, वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट, इमामी, बालाजी एमाइंस, डोम्स इंडस्ट्रीज, एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स, गुजरात गैस, HUDCO, जिंदल स्टेनलेस, कल्पतरु, KPIT टेक्नोलॉजीज, CE इन्फो सिस्टम्स, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी, स्पेंसर्स रिटेल, बाज़ार स्टाइल रिटेल, सुला वाइनयार्ड्स, सुरक्षा डायग्नोस्टिक, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, त्रिवेणी टर्बाइन, और V-मार्ट रिटेल आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी।

Bajaj Auto - कंपनी का दूसरी तिमाही में मुनाफा 23.7% बढ़कर 2,479.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 2,005 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 13.7% बढ़कर 14,922 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 13,127.5 करोड़ रुपये था।

FSN E-Commerce Ventures (Nykaa) - कंपनी का मुनाफा 243% बढ़कर 34.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 10.04 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 25.1% बढ़कर 2,346 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,874.7 करोड़ रुपये था।

Kalyan Jewellers India - कंपनी का मुनाफा 99.5% बढ़कर 260.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 130.6 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 30% बढ़कर 7,856 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 6,057.6 करोड़ रुपये था।

Schneider Electric Infrastructure - कंपनी का प्रॉफिट 3.6% गिरकर 52.3 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पहले यह 54.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 8.4% बढ़कर 650.1 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 599.7 करोड़ रुपये था।

JSW Cement - प्रॉफिट 86.4 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल 64.4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। रेवेन्यू 17.4% बढ़कर 1,436.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 1,223.7 करोड़ रुपये था।

Trent - मुनाफा 11.4% बढ़कर 373.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 335 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 15.9% बढ़कर 4,817.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 4,156.7 करोड़ रुपये था।

Global Health - इसका मुनाफा 21.1% बढ़कर 158.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 130.8 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 14.9% बढ़कर 1,099.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 956.6 करोड़ रुपये था।

Petronet LNG - कंपनी का मुनाफा 4.6% गिरकर 830.3 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 870.6 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 15.5% गिरकर 11,009.1 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 13,024.3 करोड़ रुपये था।

NALCO - इसका मुनाफा 36.7% बढ़कर 1,429.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,046 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 7.3% बढ़कर 4,292.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 4,001.5 करोड़ रुपये था।

Shipping Corporation of India - मुनाफा 35% गिरकर 189.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 291.4 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 7.7% गिरकर 1,338.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,450.8 करोड़ रुपये था।

Ashoka Buildcon - कंपनी को CEE/Project/NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जयपुर (अथॉरिटी) से 539.35 करोड़ रुपये के एक प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। इस प्रोजेक्ट में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अजमेर डिवीजन में मौजूदा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अपग्रेड करना शामिल है।