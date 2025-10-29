Gift Nifty दे रहा शेयर बाजार में तेज शुरुआत का संकेत, अदाणी ग्रीन, टाटा कैपिटल और ऑयल इंडिया सहित इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। बुधवार को शेयर बाजार ( Stock Market Today ) में पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 52.50 पॉइंट्स या 0.20 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 26,142.50 पर है। हालांकि जानकारों का मानना है कि निफ्टी एक बड़ी रेंज में कंसोलिडेशन के संकेत दिखा रहा है, जिससे पता चलता है कि मार्केट सिलेक्टिव स्टॉक एक्शन के साथ साइडवेज ट्रेड कर सकता है। यानी चुनिंदा शेयरों में तेजी दिख सकती है। इस बीच आज कौन-कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।

Q2 Results Today - लार्सन एंड टुब्रो, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीबी फिनटेक, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, अपोलो पाइप्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, फिनो पेमेंट्स बैंक, फाइव-स्टार बिजनेस फाइनेंस, पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वैलरी, हीडलबर्गसीमेंट इंडिया, ले ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, महानगर गैस, एनएलसी इंडिया, एनएमडीसी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, क्वेस्ट कॉर्प, रेडिको खैतान, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सैनोफी इंडिया, यूनाइटेड ब्रुअरीज और वरुण बेवरेजेज

Shree Cement - दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 303.6% बढ़कर 308.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 76.44 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 17.4% बढ़कर 4,761 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 4,054.2 करोड़ रुपये था।

Jindal Steel - प्रॉफिट 25.9% गिरकर 638.2 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 860.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 4.2% बढ़कर 11,685.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 11,213.3 करोड़ रुपये था।

Tata Capital - प्रॉफिट 17% बढ़कर ₹1,128 करोड़ हो गया, जो पहले ₹965 करोड़ था। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम 23% बढ़कर ₹2,637 करोड़ हुई, जो पहले ₹2,139 करोड़ थी।

Mahindra and Mahindra Financial Services - मुनाफा 45.1% बढ़कर 566 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 390 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 18% बढ़कर 2,829 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पहले यह 2,403 करोड़ रुपये थी।

DCM Shriram - मुनाफा 151.2% बढ़कर 158 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 62.9 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 9.7% बढ़कर 3,432.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 3,130 करोड़ रुपये था।

Adani Total Gas - मुनाफा 11.9% गिरकर 163.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 185.6 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 19.6% बढ़कर 1,576.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,318.4 करोड़ रुपये था।

Adani Green Energy - मुनाफा 25% बढ़कर 644 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 515 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 0.1% बढ़कर 3,008 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 3,005 करोड़ रुपये था।

Oil India - कंपनी ने रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ बढ़ाने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी (NRL) के साथ पार्टनरशिप की है।

PNB Housing Finance - कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO गिरीश कौसगी ने 28 अक्टूबर को अपना पद छोड़ दिया है। नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की नियुक्ति के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल अभी चल रहे हैं।

ArisInfra Solutions - कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी ArisUnitern RE Solutions के जरिए मुंबई के Transcon Group और बेंगलुरु के Amogaya Projects के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है।

Swan Defence and Heavy Industries - मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने इंडियन नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स (LPDs) के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में सहयोग के लिए स्वान डिफेंस के साथ एक एक्सक्लूसिव टीमिंग एग्रीमेंट (TA) साइन किया है।

"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार पर दी गयी जानकार निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)