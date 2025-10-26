एंटीलिया तो बस ट्रेलर, मुकेश अंबानी की ये 5 लग्जरी प्रॉपर्टीज नहीं कम; यूके-न्यूयॉर्क-दुबई तक हैं घर

Language
    रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani Properties) एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने रियल एस्टेट में बड़ा निवेश किया है। उनकी संपत्तियों में यूके का स्टोक पार्क कंट्री क्लब, दुबई में विला, न्यूयॉर्क में मैंडरिन ओरिएंटल होटल और ट्रिबेका में एक बिल्डिंग शामिल है। अंबानी ने दुबई में एक और बीच-फ्रंट प्रॉपर्टी भी खरीदी है।

    नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति (Richest Person in Asia) हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपये है। अपने शानदार लाइफस्टाइल के लिए फेमस अंबानी ने रियल एस्टेट में काफी इन्वेस्ट किया है और दुनिया भर में उनकी कई महंगी प्रॉपर्टीज हैं।
    मुंबई में 15000 करोड़ रुपये के एंटीलिया (भारत का सबसे महंगा घर) से लेकर दुबई में शानदार बीचफ्रंट विला तक अंबानी के पास कई प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं। आइए एक नजर डालते हैं, उनकी इन प्रॉपर्टीज पर।

    साल 2021 में, मुकेश अंबानी ने UK के बकिंघमशायर में स्टोक पार्क कंट्री क्लब खरीदा था। यह एक 900 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, जिसमें 49 बेडरूम, 27-होल गोल्फ कोर्स, 13 टेनिस कोर्ट और 14 एकड़ के प्राइवेट गार्डन हैं। इसके लिए डील 590 करोड़ रुपये से अधिक में हुई थी।

    मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी के लिए दुबई के पाम जुमेराह में 3,000 स्क्वायर फीट का एक शानदार विला खरीदा था, जिसकी वैल्यू 640 करोड़ रुपये से अधिक थी। इस बीच-साइड विला में दस बेडरूम, एक बड़ा डाइनिंग एरिया, इनडोर और आउटडोर पूल, एक प्राइवेट स्पा और एक सैलून है।

    मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क के मैनहैटन में मैंडरिन ओरिएंटल होटल को लगभग 810 करोड़ रुपये में खरीदा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने होटल का लगभग 955 करोड़ रुपये का कर्ज भी चुकाया, जिससे पूरी डील लगभग 2,000 करोड़ रुपये की हो गयी।

    दुबई में ही मुकेश अंबानी ने लगभग 1,350 करोड़ रुपये में एक और भी महंगी बीच-फ्रंट प्रॉपर्टी खरीदी थी। अंबानी ने पाम जुमेराह में यह महंगा विला कुवैती टाइकून मोहम्मद अलशाया के परिवार से खरीदा था। यह विला उनकी दूसरी प्रॉपर्टी के पास ही स्थित है।

    हाल ही में मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क शहर के ट्रिबेका इलाके में एक बिल्डिंग खरीदी है। यह बिल्डिंग उन्होंने करीब 153 करोड़ रुपये में खरीदी है। ट्राइबेका में 11 ह्यूबर्ट स्ट्रीट वाली बिल्डिंग 10 साल से खाली पड़ी थी। हालांकि पिछले मालिकों के पास इसे एक सिंगल-फैमिली मेंशन में बदलने के बड़े प्लान था।
    इससे पहले अगस्त 2023 में अंबानी ने मैनहैटन के वेस्ट विलेज में अपना $9 मिलियन में एक घर बेच दिया था।

