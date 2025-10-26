एंटीलिया तो बस ट्रेलर, मुकेश अंबानी की ये 5 लग्जरी प्रॉपर्टीज नहीं कम; यूके-न्यूयॉर्क-दुबई तक हैं घर

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति (Richest Person in Asia) हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपये है। अपने शानदार लाइफस्टाइल के लिए फेमस अंबानी ने रियल एस्टेट में काफी इन्वेस्ट किया है और दुनिया भर में उनकी कई महंगी प्रॉपर्टीज हैं।

मुंबई में 15000 करोड़ रुपये के एंटीलिया (भारत का सबसे महंगा घर) से लेकर दुबई में शानदार बीचफ्रंट विला तक अंबानी के पास कई प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं। आइए एक नजर डालते हैं, उनकी इन प्रॉपर्टीज पर।

स्टोक पार्क कंट्री क्लब साल 2021 में, मुकेश अंबानी ने UK के बकिंघमशायर में स्टोक पार्क कंट्री क्लब खरीदा था। यह एक 900 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, जिसमें 49 बेडरूम, 27-होल गोल्फ कोर्स, 13 टेनिस कोर्ट और 14 एकड़ के प्राइवेट गार्डन हैं। इसके लिए डील 590 करोड़ रुपये से अधिक में हुई थी।

दुबई का विला मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी के लिए दुबई के पाम जुमेराह में 3,000 स्क्वायर फीट का एक शानदार विला खरीदा था, जिसकी वैल्यू 640 करोड़ रुपये से अधिक थी। इस बीच-साइड विला में दस बेडरूम, एक बड़ा डाइनिंग एरिया, इनडोर और आउटडोर पूल, एक प्राइवेट स्पा और एक सैलून है।

न्यूयॉर्क में होटल मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क के मैनहैटन में मैंडरिन ओरिएंटल होटल को लगभग 810 करोड़ रुपये में खरीदा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने होटल का लगभग 955 करोड़ रुपये का कर्ज भी चुकाया, जिससे पूरी डील लगभग 2,000 करोड़ रुपये की हो गयी।

दुबई में एक और शानदार घर दुबई में ही मुकेश अंबानी ने लगभग 1,350 करोड़ रुपये में एक और भी महंगी बीच-फ्रंट प्रॉपर्टी खरीदी थी। अंबानी ने पाम जुमेराह में यह महंगा विला कुवैती टाइकून मोहम्मद अलशाया के परिवार से खरीदा था। यह विला उनकी दूसरी प्रॉपर्टी के पास ही स्थित है।