SBI देगा ऑफिसर बनने का मौका, 3500 पदों पर होंगी भर्तियां; कब कर सकेंगे अप्लाई?

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने ऑपरेशन को मजबूत करने और देश भर में सर्विस डिस्ट्रिब्यूशन को बेहतर बनाने के लिए लगभग 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति करने की योजना बना रहा है। एसबीआई के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (ह्यूमन रिसोर्स) और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर (सीडीओ) किशोर कुमार पोलुदासु के अनुसार बैंक ने जून में 505 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (पीओ) की भर्ती की है।

उन्होंने आगे कहा कि इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने की प्रोसेस जारी है। इनके लिए आवेदन भी मिल गए हैं। वहीं एक्सपर्ट ऑफिसर्स के मामले में आईटी और साइबर सिक्योरिटी की देखभाल के लिए लगभग 1,300 अधिकारियों का चयन पहले ही किया जा चुका है।

कुल कितनी भर्तियों का हुआ था एलान पीओ के 541 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन पहले ही मिल चुके हैं। पीओ की भर्ती के लिए 3 चरण होते हैं, जिनमें प्रीलिमिनरी, मेन एग्जाम और इंटरव्यू शामिल हैं। पोलुदासु के अनुसार लगभग 3,000 सर्किल आधारित अधिकारियों की भी नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। ये नियुक्तियां चालू वित्त वर्ष में पूरी होने की उम्मीद है।

इस साल की शुरुआत में, एसबीआई के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने कहा था कि बैंक विभिन्न श्रेणियों में लगभग 18,000 भर्तियां करेगा। इनमें से लगभग 13,500 लिपिकीय भर्तियां और बाकी प्रोबेशनरी ऑफिसर और लोवल लेवल के अधिकारी होंगे।

कुल वर्कफोर्स में महिलाएं कितनी एसबीआई ने पहली तिमाही में कहा था कि वह अपनी शाखाओं में बेहतर ग्राहक एक्सपीरियंस के लिए 13,455 जूनियर एसोसिएट्स और 505 पीओ की भर्ती करेगा। पोलुदासु के अनुसार बैंक ने लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक स्ट्रैटजी बनाई है, जिसका टार्गेट पांच सालों के भीतर अपनी महिला वर्कफोर्स को 30 फीसदी तक बढ़ाना है।

पोलुदासु ने कहा कि अगर हम फ्रंटलाइन के कर्मचारियों की बात करें, तो महिलाएं लगभग 33 प्रतिशत हैं, लेकिन कुल मिलाकर वे कुल वर्कफोर्स का 27 प्रतिशत हैं। इसलिए, हम इस प्रतिशत को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे।