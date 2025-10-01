Stock Market Today: आरबीआई पॉलिसी से शेयर बाजार में लौटी रौनक, 81000 की तरफ बढ़ा सेंसेक्स; क्या शुरू होगा बुल ट्रेंड?
आज शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 194 अंक चढ़कर 24800 के पार पहुंच गया वहीं सेंसेक्स में भी 670 अंकों से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। आरबीआई गवर्नर द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के ऐलान और बैंकों द्वारा कैपिटल मार्केट लोन के विस्तार जैसे कदमों से बाजार में उत्साह आया। वैश्विक संकेतों और रुपये में मजबूती ने भी बाजार को सहारा दिया।
नई दिल्ली। आज कई दिन के बाद शेयर बाजार (Stock Market Today) में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी ने नए महीने की शुरुआत मजबूत अंदाज में की है। 50 शेयरों वाला यह इंडेक्स 194 अंक चढ़कर 24,800 के पार पहुंच गया है। करीब सवा 12 बजे निफ्टी 194.30 पॉइंट्स या 0.79 फीसदी की तेजी के साथ 24,805.40 पर है, जबकि मंगलवार को ये 24,611.10 पर बंद हुआ था।
दूसरी तरफ सेंसेक्स भी शानदार तेजी दिखा रहा है। सेंसेक्स 80,267.62 के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले 80,173.24 पर खुलने के बाद इस समय 670.45 पॉइंट्स या 0.84 फीसदी की मजबूती के साथ 80,938.06 पर है।
क्यों आई शेयर बाजार में तेजी
आरबीआई गवर्नर ने अपने एमपीसी नीति संबोधन में ब्याज दरों को 5.5 फीसदी पर बनाए रखने के अलावा मौद्रिक नीति रुख को न्यूट्रल बनाए रखने का ऐलान किया, जिसके बाद शेयर बाजार में तेजी आई। वरना इससे पहले शेयर बाजार लगातार आठ सत्रों की गिरावट के कारण काफी दबाव में था। पिछली बार निफ्टी में लगातार आठ दिनों तक गिरावट इसी साल 18 फरवरी से 4 मार्च के बीच आई थी, जब यह लगातार 10 सत्रों तक गिरा था।
ये हैं शेयर बाजार को सहारा देने वाले बाकी फैक्टर
- आरबीआई एमपीसी के बाद बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विस सूचकांक में भारी खरीदारी देखी गई। जानकारों के अनुसार कैपिटल मार्केट लोन और बैंकिंग ऑपरेशन पर आरबीआई के उपायों से निवेशकों का उत्साह बढ़ा। आरबीआई ने बैंकों द्वारा कैपिटल मार्केट लोन के दायरे का विस्तार करने, उधारकर्ताओं के अकाउंट ऑपरेशन के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने और लिस्टेड सिक्योरिटीज पर लोन देने की रेगुलेटरी लिमिट को हटाने का प्रस्ताव रखा
- मजबूत वैश्विक संकेतों ने भी तेजी में मदद की। दक्षिण कोरिया का Kospi मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे
- ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.4 प्रतिशत गिरकर 67.02 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे मुद्रास्फीति के मोर्चे पर चिंता कम हुई और शेयर बाजारों को समर्थन मिला
- शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे बढ़कर 88.75 पर पहुँच गया, जिससे घरेलू शेयर बाजारों में और तेजी आई
- निवेशकों के सेंटीमेंट को दर्शाने वाला वॉलैटिलिटी सूचकांक 3.68 प्रतिशत गिरकर 10.66 पर आ गया
- आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संबोधन में कहा कि मौजूदा व्यापक आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य ने विकास को और समर्थन देने के लिए नीतिगत गुंजाइश खोली है। उन्होंने कहा कि एमपीसी ने नोट किया है कि फ्रंट-लोडेड मॉनोटरी पॉलिसी और हालिया फिस्कल उपायों का प्रभाव अभी भी जारी है
- महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बुधवार को बताया कि जीएसटी कटौती और त्योहारी मांग के चलते, डीलरों को सितंबर में उसकी स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अगस्त में इसमें गिरावट आई थी। बजाज ऑटो ने भी सितंबर में निर्यात सहित कुल बिक्री में साल-दर-साल 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 5,10,504 इकाई रही
सेंसेक्स के इन शेयरों में है सबसे अधिक तेजी
- टाटा मोटर्स : 4.49 फीसदी
- ट्रेंट : 3.19 फीसदी
- कोटक महिंद्रा बैंक : 2.96 फीसदी
- एक्सिस बैंक : 2.38 फीसदी
- सन फार्मा : 2.11 फीसदी
- एचडीएफसी बैंक : 1.34 फीसदी
- टेक महिंद्रा : 1.22 फीसदी
- आईसीआईसीआई बैंक : 1.63 फीसदी
