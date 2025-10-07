शेयर बाजार खुल सकता है सपाट, गिफ्ट निफ्टी में है सुस्ती; RIL, एयरटेल और Vi समेत इन स्टॉक्स में एक्शन की उम्मीद
शेयर बाजार (Stock Market Today) में गिफ्ट निफ्टी फ्लैट शुरुआत का संकेत दे रहा है। तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय शेयर बाजार में मजबूती दिख सकती है खासकर वित्तीय नतीजों के सीजन से पहले। बैंक ऑफ इंडिया (Stocks in News) का वैश्विक कारोबार बढ़ा है जबकि अन्य कंपनियों जैसे मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर और ऑयल इंडिया ने भी सकारात्मक विकास किया है। रिलायंस जियो ने अगस्त में सबसे अधिक वायरलेस ग्राहक जोड़े हैं।
नई दिल्ली। गिफ्ट निफ्टी आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में फ्लैट शुरुआत का संकेत दे रहा है। सुबह करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 3.50 अंक गिरकर 25,162.50 पर है। हालांकि टेक्निकल नजरिए से भारतीय शेयर बाजार 7 अक्टूबर, 2025 को मजबूती के साथ खुल सकता है, क्योंकि दूसरी तिमाही के फाइनेंशियल नतीजे के सेशन से पहले तेजी का रुख बना हुआ है।
मजबूत वैश्विक संकेत, आईटी और बैंकिंग शेयरों में सेक्टोरल लीडरशिप और पॉलिसी रिफॉर्म्स को लेकर बेहतर उम्मीद से मंगलवार के शुरुआती कारोबार में इंडेक्सेज को समर्थन मिलने की उम्मीद है। जैसे-जैसे कंपनियां तिमाही नतीजों की घोषणा शुरू करेंगी, शेयर-स्पेसिफिक एक्टिविटीज के हावी होने की संभावना है।
आज कौन-कौन से शेयरों पर रहेगा फोकस
Bank of India - बैंक का वैश्विक कारोबार 11.8% बढ़कर 15.61 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 13.97 लाख करोड़ रुपये था। वैश्विक जमा राशि 10.08% बढ़कर 8.53 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 7.75 लाख करोड़ रुपये थी।
Metropolis Healthcare - कोर डायग्नोस्टिक्स, साइंटिफिक पैथोलॉजी (साइंटिफिक), आगरा और आहूजा पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सेंटर, देहरादून से प्राप्त रेवेन्यू समेत इनकम में 23% की वृद्धि हुई।
Oil India, Mahanagar Gas - ऑयल इंडिया ने एलएनजी वैल्यू चेन और इमर्जिंग क्लीन एनर्जी एरिया में अवसरों का पता लगाने के लिए महानगर गैस के साथ एक समझौता किया है।
Dilip Buildcon - कंपनी को डीबीएल-एपीएमपीएल जॉइंट वेंचर (डीबीएल - 74% और एपीएमपीएल - 26% हिस्सेदारी) के जरिए, कमीशनिंग की तारीख से 25 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश जल निगम को बिजली की आपूर्ति करने के लिए कैप्टिव मोड के तहत 100 मेगावाट ग्रिड से जुड़े ग्राउंड-माउंटेड सौर पीवी बिजली परियोजना के विकास के लिए ठेका मिला है।
LTIMindtree - कंपनी ने एक लीडिंग ग्लोबल मीडिया और मनोरंजन कंपनी के साथ बहु-वर्षीय समझौता किया है।
Brigade Enterprises - कंपनी ने पश्चिम चेन्नई में अपनी आगामी प्रीमियम आवासीय परियोजनाओं के लिए एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। यह विकास परियोजना 6.6 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। इस परियोजना का अनुमानित सकल विकास मूल्य (जीडीवी) 1,000 करोड़ रुपये है।
Zydus Lifesciences - कंपनी को 5 माइक्रोग्राम और 25 माइक्रोग्राम खुराक वाली जेनेरिक लियोथाइरोनिन गोलियों के लिए हेल्थ कनाडा से अनुपालन नोटिस (एनओसी) प्राप्त हुआ है।
HCL Technologies - वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, एमआईटी मीडिया लैब में शामिल हो गई है।
Coal India - कंपनी ने महत्वपूर्ण खनिजों के साथ-साथ पारस्परिक हित के अन्य खनिजों के एक्सप्लोरेशन और दोहन में सहयोग के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के साथ एक समझौता किया है।
Aster DM Healthcare - कंपनी को क्वालिटी केयर इंडिया के विलय के लिए बीएसई और एनएसई दोनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त हो गए हैं।
Reliance Industries, Bharti Airtel, Vodafone Idea - रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जियो ने अगस्त 2025 में 19.49 लाख वायरलेस ग्राहक जोड़े, जबकि जुलाई में यह संख्या 4.82 लाख थी।
भारती एयरटेल ने 4.96 लाख ग्राहक जोड़े, जबकि इसी अवधि में यह संख्या 4.64 लाख थी।
वोडाफोन आइडिया ने अगस्त में 3.08 लाख ग्राहक खोए, जो पिछले महीने के 3.59 लाख ग्राहक नुकसान से थोड़ा बेहतर है।
