मुश्किल में ट्रंप! भारत की इकोनॉमी को कहा था Dead, अब खुद के देश में 'महा-छंटनी' का खतरा; शटडाउन के नतीजे होंगे खतरनाक

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:58 AM (IST)

    अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप होने की स्थिति में कर्मचारियों की छंटनी (US Layoff) हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस के बीच बातचीत में गतिरोध है। व्हाइट हाउस के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर केविन हैसेट ने कहा कि अगर डेमोक्रेट्स पीछे नहीं हटते हैं तो छंटनी शुरू हो सकती है। सीनेट में फंडिंग बिल पर सहमति नहीं बन पा रही है।

    अमेरिका में मंडराया बड़े स्तर पर छंटनी का खतरा

    नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। इतना ही नहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को 'डेड' यानी मरा हुआ कहा था। पर अब अमेरिका में ही बड़े पैमाने पर छंटनी हो सकती है।

    जी हां, रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि सरकारी शटडाउन को खत्म करने के लिए कांग्रेस के डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत "किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रही है", तो ट्रंप प्रशासन फेडरल कर्मचारियों की छंटनी (US Layoff) शुरू कर सकता है।

    शटडाउन का 5वां दिन

    शटडाउन अपने पांचवें दिन में प्रवेश कर चुका है और व्हाइट हाउस के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर केविन हैसेट ने कहा है कि उन्हें अभी भी लगता है कि डेमोक्रेट्स पीछे हट सकते हैं। उन्होंने इस मामले में छंटनी के खतरे का हवाला दिया।

    हैसेट ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प और रस वॉट चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा।"

    नहीं बन रही बात

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले हफ्ते हुई बैठक के बाद से कांग्रेस नेताओं और ट्रंप के बीच बातचीत के कोई संकेत नहीं मिले। 1 अक्टूबर को, जो अमेरिका के फेडरल वित्तीय वर्ष 2026 की शुरुआत है, शटडाउन शुरू हुआ, जब सीनेट डेमोक्रेट्स ने एक शॉर्ट टर्म फंडिंग प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो फेडरल एजेंसियों को 21 नवंबर तक खुला रखेगा।

    सीनेट के डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा कि उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला केवल ट्रंप और चार कांग्रेसी नेताओं के बीच बातचीत से ही आगे बढ़ सकता है।

    बिल पर अटका मामला

    सीनेट के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सदस्यों ने हेल्थकेयर और अन्य मामलों पर आम सहमति बनाने के लिए अनौपचारिक बातचीत की है ताकि सरकार को फिर से खोलने के लिए किसी समझौते पर पहुँचा जा सके। सोमवार को, सीनेट पाँचवीं बार उस अस्थायी फंडिंग बिल पर मतदान करेगी जो रिपब्लिकन-कंट्रोल्ड प्रतिनिधि सभा में पहले ही पारित हो चुका है।

    53-47 सीटों के बहुमत और सदन के फंडिंग बिल के विरोध में एक रिपब्लिकन के साथ, रिपब्लिकन नेताओं को इस विधेयक के समर्थन में कम से कम आठ डेमोक्रेट सदस्यों की आवश्यकता है, लेकिन अब तक केवल तीन ही इस विधेयक के पक्ष में मतदान कर पाए हैं।

    क्यों खास होता है ये बिल

    अमेरिका की कांग्रेस में, विनियोग विधेयक (Appropriations Bill), संघीय सरकार के स्पेसिफिक विभागों, एजेंसियों और कार्यक्रमों के लिए फेडरल फंड्स की प्लानिंग के लिए एक विधेयक होता है। यह पैसा ऑपरेशंस, पर्सनल, उपकरणों और गतिविधियों के लिए फंडिंग कराता है।

