IEX के शेयर पर रखें नजर, खुलते ही दिख सकता है धमाकेदार एक्शन; एक्सचेंज ने जारी किए Q2 और सितंबर के कारोबारी आंकड़े

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX Share Price) के शेयर में आज उछाल देखने को मिला। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने 35217 मिलियन यूनिट बिजली का कारोबार किया जो पिछले साल से 16.1% अधिक है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के कारोबार में 30% की गिरावट आई है। सितंबर में IEX ने 11065 MU बिजली का कारोबार किया जो पिछले साल से 7.1% ज्यादा है।

नई दिल्ली। भारत के प्रमुख इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX Share Price) का शेयर आज फोकस में रहेगा। दरअसल आईईएक्स ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही और सितंबर के कारोबारी आंकड़े जारी किए हैं। आईईएक्स ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 35,217 मिलियन यूनिट (टीआरएएस को छोड़कर) बिजली का कारोबार किया, जो पिछले साल की तुलना में 16.1% की वृद्धि है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में टीआरएएस वॉल्यूम 603 मिलियन यूनिट रही, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 16.9 मिलियन यूनिट थी।

तिमाही के दौरान, आईईएक्स ने 44.22 लाख रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स का कारोबार किया, जो पिछले साल की तुलना में 30% की गिरावट को दर्शाता है। डे-अहेड मार्केट और रियल-टाइम मार्केट हाइड्रो, विंड और कोयला आधारित उत्पादन से बेहतर सप्लाई ने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लिक्विडिटी सुनिश्चित की, जिससे डे-अहेड मार्केट (DAM) और रियल-टाइम मार्केट (RTM) दोनों में कीमतें कम हुईं। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में DAM में मार्केट क्लियरिंग प्राइस औसतन 3.93 रुपये प्रति यूनिट रहा, जो साल-दर-साल 12.5 प्रतिशत कम है, जबकि RTM प्राइस औसतन 3.51 रुपये प्रति यूनिट रहा, जो 16.1 प्रतिशत की गिरावट है।

25 अगस्त 2025 को, भारी वर्षा ने सप्लाई लिक्विडिटी को बढ़ावा दिया, जिससे RTM की कीमतें लगभग शून्य हो गईं, और एक ही समय ब्लॉक (सुबह 7:45 से सुबह 8:00 बजे तक) में 0.01 रुपये प्रति kWh का रिकॉर्ड निचला स्तर दर्ज किया गया।

सितंबर में कैसा रहा परफॉर्मेंस सितंबर 2025 में, IEX ने 11,065 MU बिजली की कारोबारी मात्रा (TRAS को छोड़कर) दर्ज की, जो साल-दर-साल 7.1 प्रतिशत अधिक रही। सितंबर 2024 में 6.7 MU की तुलना में TRAS वॉल्यूम 289 MU रहा, जबकि REC ट्रेडिंग वॉल्यूम 39.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6.27 लाख यूनिट रह गया।