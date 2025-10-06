शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत की संभावना, कौन-से फैक्टर्स होंगे अहम और किन स्टॉक्स में दिख सकती है हलचल; ये है डिटेल

आज शेयर बाजार में सपाट शुरुआत होने की संभावना है गिफ्ट निफ्टी में गिरावट है। विश्लेषकों का मानना है कि मेटल और सरकारी बैंकों के अच्छे प्रदर्शन से बाजार में तेजी बनी रह सकती है। ध्यान देने योग्य शेयरों (Stocks in News Today) में एचडीएफसी बैंक इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस शामिल हैं। केनरा बैंक का आईपीओ भी आने वाला है। वोडाफोन आइडिया ने नए सीएफओ की नियुक्ति की है।

नई दिल्ली। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार (Stock Market Outlook Today) में फ्लैट शुरुआत होने की संभावना है। दरअसल सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Live) 5 अंक गिरकर 24,965 पर है।

हालांकि एक अनुमान ये भी है कि मेटल और सरकारी बैंकों के मजबूत प्रदर्शन के साथ-साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सकारात्मक तकनीकी संकेतों से शेयर बाजार में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। वे अन्य फैक्टर्स, जो शेयर बाजार को दिशा दे सकते हैं, उनमें दूसरी तिमाही के नतीजे, टाटा कैपिटल समेत प्रमुख आईपीओ लॉन्च और अमेरिकी फेड के बयान जैसे ग्लोबल घटनाक्रम हैं। अनुमान है कि जब तक निफ्टी 24,747 से ऊपर बना रहता है, इंडेक्स 25,100-25,400 के स्तर की ओर बढ़ सकता है। आज कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आगे जानिए।

HDFC Bank - ग्रॉस एडवांसेज 9.9% बढ़कर 27.69 लाख करोड़ रुपये हो गए, जो पहले 25.19 लाख करोड़ रुपये थे। एवरेज डिपॉजिट 15.1% बढ़कर 27.1 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 23.54 लाख करोड़ रुपये थी। IndusInd Bank - नेट एडवांसेज 8% घटकर 3.27 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 3.57 लाख करोड़ रुपये था। नेट डिपॉजिट 5% घटकर 3.89 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 4.12 लाख करोड़ रुपये था। Bajaj Finance - कस्टमर फ्रैंचाइजी 92.09 मिलियन से बढ़कर 110.64 मिलियन हो गई। बुक किए गए नए लोन 26% बढ़कर 9.69 मिलियन से 12.17 मिलियन हो गए और एयूएम 24% बढ़कर 3.73 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.62 लाख करोड़ रुपये हो गया।

Canara Bank - केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 10 अक्टूबर को अपने 23.75 करोड़ शेयरों का आईपीओ खोलेगी, जबकि केनरा रोबेको एएमसी 9 अक्टूबर को अपने 4.98 करोड़ शेयरों का आईपीओ लॉन्च करेगी। Vodafone Idea - बोर्ड ने तेजस मेहता को कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) नियुक्त किया है, जो 6 अक्टूबर से प्रभावी होगा, क्योंकि सीएफओ के रूप में मूर्ति जीवीएएस का कार्यकाल पूरा हो गया है। MOIL - कंपनी ने सितंबर में 1.52 लाख टन का अपना बेस्ट प्रोडक्शन दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.8% की वृद्धि को दर्शाता है। Allcargo Logistics - इसकी सब्सिडियरी कंपनी, एएलएक्स शिपिंग एजेंसीज इंडिया (एएलएक्स) ने आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एएलएक्स के सीईओ और अलादीन एक्सप्रेस डीएमसीसी के ग्राहकों में से एक के मालिक और प्रमोटर के खिलाफ उचित आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है, जिसके लिए एएलएक्स एक विशेष एजेंट के रूप में काम करती है।