इस शहर में है भारत का सबसे बड़ा मॉल, ये अरबपति है मालिक; बनने में खर्च हुए ₹2220 Cr

नई दिल्ली। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित लुलु मॉल भारत का सबसे बड़ा मॉल (Largest Mall in India) है, जो 25 लाख वर्ग फुट से भी ज्यादा स्पेस में फैला है। इसमें इंटरनेशनल और घरेलू ब्रांड्स के साथ-साथ एक बड़ा फ़ूड कोर्ट, एक इनडोर एंटरटेनमेंट पार्क और एक मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर भी है। इसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 2,111,686 वर्ग मीटर है। आगे जानिए कौन है इसका मालिक और इसे बनाने में कितनी लागत आई थी।

कहां है ये मॉल लुलु मॉल नेशनल हाईवे 66 के पास, तिरुवनंतपुरम (केरल) के अक्कुलम में 19 एकड़ जमीन पर स्थित है। यहां 300 से ज्यादा स्टोर हैं, जिनमें लुलु हाइपरमार्केट जैसे प्रमुख एंकर स्टोर शामिल हैं। इस मॉल में एक इनडोर एंटरटेनमेंट जोन, एक ट्रैम्पोलिन पार्क, बॉलिंग एली, एडवेंचर जोन और केरल में पहली आईमैक्स स्क्रीन वाला 12-स्क्रीन वाला पीवीआर सुपरप्लेक्स मल्टीप्लेक्स।

फूड कोर्ट और पार्किंग इस मॉल में 2,500 लोगों के बैठने की जगह और विभिन्न प्रकार के फूड ऑप्शन वाला एक विशाल फूड कोर्ट है। साथ ही इसमें 3,800 से ज्यादा कारों के लिए जगह वाली विशाल मल्टी-लेवल पार्किंग है।

कितने में बनकर हुआ तैयार शुरुआत में लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने तिरुवनंतपुरम के पट्टोम में ₹500 करोड़ से एक छोटा मॉल बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन बाद में ग्रुप ने हाईवे के किनारे अक्कुलम में 46 एकड़ जमीन खरीदी और ₹2,000 करोड़ के बजट के साथ एक बड़ा मॉल बनाने का फैसला लिया।

इस मॉल का कंस्ट्रक्शन वर्क अगस्त 2016 में शुरू किया गया, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा लगाए गए COVID-19 प्रतिबंधों के कारण काम कई बार बाधित हुआ, जिससे प्रोजेक्ट पर अतिरिक्त ₹220 करोड़ खर्च हुए। यानी इस मॉल को बनाने में करीब 2220 करोड़ रुपये खर्च हुए।

कौन है मालिक तिरुवनंतपुरम में स्थित लुलु मॉल लुलु ग्रुप इंटरनेशनल का है, जिसके फाउंडर और मालिक अरबपति कारोबारी एमए यूसुफ अली हैं। यूसुफ दुनिया के टॉप अमीरों में शामिल हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ इस समय 5.7 अरब डॉलर है, जो भारतीय करेंसी में 50500 करोड़ रुपये बनते हैं।