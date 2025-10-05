हो जाएं तैयार! जल्द आएगा केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का IPO; Canara Bank बेचेगा ₹1000 Cr के शेयर
केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आईपीओ (Canara HSBC Life Insurance Company IPO) के लिए केनरा बैंक ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दिया है। सेबी ने पहले ही आईपीओ के लिए मंजूरी दे दी थी। केनरा बैंक इस आईपीओ के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। इसमें केनरा बैंक एचएसबीसी इंश्योरेंस और पंजाब नेशनल बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।
नई दिल्ली। केनरा बैंक की सब्सिडियरी कंपनी केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (Canara HSBC Life Insurance Company IPO) ने 04 अक्टूबर 2025 को कंपनी रजिस्ट्रार के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) फाइल कर दिया है। इससे पहले कंपनी को अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (यूडीआरएचपी) के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI की मंजूरी मिल गई थी।
केनरा बैंक ने बताया था कि 15 सितंबर को सेबी ने आईपीओ पर अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशंस दी थीं और केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस को एक अपडेटेड रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने का निर्देश दिया था।
1000 करोड़ रुपये जुटाएगा केनरा बैंक
प्रमोटर बैंक यानी केनरा बैंक ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अपनी जीवन बीमा सहायक कंपनी को लिस्ट करने और हिस्सेदारी बेचकर 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी। बैंक इसका फैसला बाजार की स्थितियों के आधार पर लेता।
कौन-कौन बेचेगा हिस्सेदारी
इस हफ्ते की शुरुआत में, सरकारी बैंक केनरा बैंक की एसेट मैनेजमेंट सब्सिडियरी केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) को 29 सितंबर को यूडीआरएचपी के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई, जिससे इसके प्रस्तावित आईपीओ का रास्ता साफ हो गया।
इस ऑफर में 10 रुपये अंकित मूल्य के 23.75 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (Offer For Sale) शामिल है, जिसमें केनरा बैंक के 13.77 करोड़ शेयर, एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया-प्रशांत) होल्डिंग्स के 47 लाख शेयर और पंजाब नेशनल बैंक के 9.5 करोड़ शेयर शामिल हैं।
केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में किस-किस की हिस्सेदारी
केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक त्रिपक्षीय वेंचर है। इसमें केनरा बैंक और एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया-प्रशांत) होल्डिंग्स, जो हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएसबीसी) ग्रुप की मेंबर है, और एक अन्य सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की हिस्सेदारी है।
