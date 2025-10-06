Language
    IPO News: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का GMP ₹145 से उछलकर हो गया ₹250, 7 अक्टूबर से कर सकेंगे अप्लाई; ये बातें जानना जरूरी

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:35 AM (IST)

    आज से टाटा कैपिटल का आईपीओ (Tata Capital IPO GMP) खुलने जा रहा है वहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ (LG Electronics India IPO) 7 अक्टूबर को खुलेगा। एलजी के आईपीओ का जीएमपी अच्छा है। इस आईपीओ में लॉट साइज 13 शेयरों का है और इसका प्राइस बैंड 1080-1140 रुपये है। इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका जीएमपी 250 रुपये है। जून 2025 को समाप्त तिमाही में कंपनी का लाभ ₹513.3 करोड़ रहा।

    7 अक्टूबर से खुलेगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ

    नई दिल्ली। आज सोमवार 6 अक्टूबर से टाटा कैपिटल का आईपीओ (Tata Capital IPO GMP) खुलने जा रहा है। वहीं कल मंगलवार 7 अक्टूबर से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ (LG Electronics India IPO) खुलने जा रहा है। आईपीओ खुलने से पहले ही एलजी का जीएमपी यानी ग्रे-मार्केट प्रीमियम काफी अच्छे लेवल पर पहुंच गया है। आगे जानिए इसके आईपीओ से जुड़ी सभी अहम बातें।

    LG Electronics IPO Lot Size

    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 7 अक्टूबर को खुलकर 9 अक्टूबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में लॉट साइज 13 शेयरों की है। यानी कम से कम 13 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 

    LG Electronics IPO GMP

    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 1080-1140 रुपये है। वहीं इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका जीएमपी 250 रुपये है। यानी मौजूदा जीएमपी के आधार पर आपको हर शेयर पर 250 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इस जीएमपी के हिसाब से टोटल रिटर्न करीब 22 फीसदी रह सकता है।

    कैसे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट

    जून 2025 को समाप्त तिमाही में, कंपनी ने 513.3 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत कम है। इस तिमाही में कंपनी का EBITDA मार्जिन 11.4 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.51 फीसदी कम है।

    चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 6,263 करोड़ रुपये रहा, जो 2024 की जून तिमाही के 6,409 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 2.3 प्रतिशत कम है।

    अपने सेक्टर की अन्य कंपनियों के मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा

    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया वित्त वर्ष 2025 में 24,367 करोड़ रुपये के रेवेन्यू के साथ अपनी प्रतिस्पर्धियों में सबसे आगे रही, जिसमें 14.1 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि और 12.8 प्रतिशत के मजबूत EBITDA मार्जिन का योगदान रहा।

    इसने 2,203 करोड़ रुपये के प्रॉफिट, 42.9 प्रतिशत के ROCE और 37.1 प्रतिशत के RoNW के साथ सबसे मजबूत प्रॉफिटैबिलिटी इंडिकेटर्स भी प्रदान किए।

    कैसा है फ्यूचर आउटलुक

    घरेलू इक्विपमेंट और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग 30 जून 2025 को समाप्त 6 महीनों में लगभग 6,875 अरब रुपये से बढ़कर कैलेंडर वर्ष 2029 में 10,965 अरब रुपये होने की उम्मीद है। एलजी के आरएचपी के अनुसार, अपनी लीडिंग मार्केट स्टैंडिंग, ऑल-इंडिया भारतीय नेटवर्क, मजबूत ब्रांड और हाई क्वालिटी वाले उत्पादों को देखते हुए, कंपनी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)