IPO News: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का GMP ₹145 से उछलकर हो गया ₹250, 7 अक्टूबर से कर सकेंगे अप्लाई; ये बातें जानना जरूरी

नई दिल्ली। आज सोमवार 6 अक्टूबर से टाटा कैपिटल का आईपीओ (Tata Capital IPO GMP) खुलने जा रहा है। वहीं कल मंगलवार 7 अक्टूबर से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ (LG Electronics India IPO) खुलने जा रहा है। आईपीओ खुलने से पहले ही एलजी का जीएमपी यानी ग्रे-मार्केट प्रीमियम काफी अच्छे लेवल पर पहुंच गया है। आगे जानिए इसके आईपीओ से जुड़ी सभी अहम बातें।

LG Electronics IPO Lot Size एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 7 अक्टूबर को खुलकर 9 अक्टूबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में लॉट साइज 13 शेयरों की है। यानी कम से कम 13 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

LG Electronics IPO GMP एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 1080-1140 रुपये है। वहीं इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका जीएमपी 250 रुपये है। यानी मौजूदा जीएमपी के आधार पर आपको हर शेयर पर 250 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इस जीएमपी के हिसाब से टोटल रिटर्न करीब 22 फीसदी रह सकता है।

कैसे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट जून 2025 को समाप्त तिमाही में, कंपनी ने 513.3 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत कम है। इस तिमाही में कंपनी का EBITDA मार्जिन 11.4 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.51 फीसदी कम है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 6,263 करोड़ रुपये रहा, जो 2024 की जून तिमाही के 6,409 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 2.3 प्रतिशत कम है। अपने सेक्टर की अन्य कंपनियों के मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया वित्त वर्ष 2025 में 24,367 करोड़ रुपये के रेवेन्यू के साथ अपनी प्रतिस्पर्धियों में सबसे आगे रही, जिसमें 14.1 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि और 12.8 प्रतिशत के मजबूत EBITDA मार्जिन का योगदान रहा।