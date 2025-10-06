Language
    Shiba Inu पर टूट पड़े निवेशक, 512 अरब कॉइन हुए ट्रांसफर; लंबे समय में मुनाफा कमाने की हो रही तैयारी

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:16 AM (IST)

    शीबा इनु (Shiba Inu Price) के निवेशक 512 बिलियन SHIB के ट्रांसफर के बाद उत्साहित हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। क्रैकेन हॉट वॉलेट से एक अज्ञात एड्रेस पर ट्रांसफर हुआ जिससे पता चलता है कि निवेशक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बजाय लॉन्ग टर्म स्टोरेज पर ध्यान दे रहे हैं। इस ट्रांसफर के बाद प्राप्तकर्ता वॉलेट 38वां सबसे बड़ा शीबा इनु होल्डर बन गया है।

    शीबा इनु के बड़े वॉलेट में दिखी हलचल

    नई दिल्ली। शीबा इनु (SHIB) के निवेशक 512 बिलियन SHIB के ट्रांसफर की ऑन-चेन रिपोर्ट के बाद फिर से कलेक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिससे क्रिप्टोकरेंसी कम्युनिटी में तेजी का माहौल है। मीम कॉइन शीबा इनु, जो इस साल के अधिकतर समय अब तक संघर्ष करता रहा है, में अब एक नई उम्मीद बन रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपनी स्थिति का विस्तार कर रहे हैं। 512 अरब कॉइन के ट्रांसफर समेत शीबा इनु (Shiba Inu Price) पर क्या अपडेट है, आइए जानते हैं।

    लॉन्ग टर्म पर है फोकस

    इथरस्कैन के डेटा से पता चलता है कि एक क्रैकेन हॉट वॉलेट ने 512 बिलियन से ज्यादा SHIB( जिनकी वैल्यू करीब 63.4 करोड़ रुपये है) को एक अज्ञात एड्रेस (0x95a…4C4cE) पर ट्रांसफर कर दिया। एक्सचेंज से जुड़े हॉट वॉलेट से संभावित कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में ट्रांसफर से पता चलता है कि निवेशक अपनी होल्डिंग्स को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बजाय लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं।

    इस लेन-देन के बाद, प्राप्तकर्ता वॉलेट 38वां सबसे बड़ा शीबा इनु होल्डर बन गया। ऑन-चेन डेटा यह भी बताता है कि यह एड्रेस क्रैकेन के कोल्ड स्टोरेज वॉलेट का हो सकता है, जिसमें एक्सचेंज का रिजर्व होता है।

    अब भी जमा करना है जारी

    शुरुआती डिपॉजिट के बाद से वॉलेट का SHIB बैलेंस लगभग 1.47 ट्रिलियन टोकन तक बढ़ गया है, जिसकी कुल वैल्यू 171 करोड़ रुपये से अधिक है। माना जा रहा है कि ये इस नजरिए की पुष्टि करता है कि प्रमुख निवेशक जमा करना जारी रखे हुए हैं।

    यह ट्रेंड मार्केट के उस पैटर्न से मेल खाता है, जिसमें एक्सचेंजों से SHIB का आउटफ्लो, इनफ्लो से अधिक है। 15 सितंबर को, एक्सचेंजों से लगभग 181.87 बिलियन शिबा इनु निकाले गए, जबकि केवल 87.37 बिलियन जमा किए गए।

    यह नेट आउटफ्लो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि एक्सचेंजों से टोकन को हटाना अक्सर कलेक्शन और एसेट की क्षमता में लॉन्ग टर्म विश्वास के संकेत के रूप में देखा जाता है।

    इस साल कितना गिरा SHIB का रेट

    पॉजिटिव कलेक्शन संकेतों के बावजूद, SHIB में इस साल लगभग 40% की गिरावट आई है।

    • मार्केट सेंटीमेंट : जानकारों के अनुसार शिबा इनु के लिए अनुमान मंदी का है
    • प्रदर्शन : पिछले एक साल में इस टोकन में 29% की गिरावट आई है, जो अधिकांश प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी से पीछे है
    • कम्पैरेटिव रिटर्न : बिटकॉइन और एथेरियम समेत टॉप 100 क्रिप्टो एसेट्स में से 95% ने SHIB को पीछे छोड़ दिया है
    • टेक्निकल स्टेटस : कीमत 200-डेज सिम्पल मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार करना जारी रखे है, जो कमजोर लॉन्ग टर्म मोमेंटम का संकेत है
    • ऑल-टाइम हाई : शिबा इनु इस समय अपने ऑल-टाइम हाई से 86% नीचे है, जो इसमें आई गिरावट की गहराई को दर्शाता है।

    (डिस्क्लेमर: यहां एक क्रिप्टोकरेंसी की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)