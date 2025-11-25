Language
    आज का शेयर बाजार: इन वजहों से ट्रेडर्स रह सकते हैं सावधान, HUDCO-पारस डिफेंस और डायमंड पावर समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:51 AM (IST)

    आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में सुस्त शुरुआत होने की संभावना है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में मामूली तेजी है। निवेशक मासिक डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले सतर्क हैं। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अदानी एनर्जी से 276.05 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। एरिस लाइफसाइंसेज अपनी सहायक कंपनी में बची हुई हिस्सेदारी खरीदेगी। डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज को यूरोपीय आयोग से मंजूरी मिली है।

    आज शेयर बाजार में सावधानी के साथ ट्रेड की उम्मीद

    नई दिल्ली। आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में फ्लैट शुरुआत हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) में बेहद मामूली तेजी है। सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी 18 अंक या 0.07 फीसदी की तेजी के साथ 25,988.50 पर है।
    मंगलवार, 25 नवंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार में सावधानी से ट्रेड होने की उम्मीद है, क्योंकि मंथली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी से पहले निवेशक सतर्क हैं। सोमवार को उतार-चढ़ाव वाले सेशन के बाद, हाई लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग और इंटरेस्ट रेट्स, विदेशी फंड आउटफ्लो और ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट्स को लेकर चल रही चिंताओं की वजह से बेंचमार्क इंडेक्स एक सीमित रेंज में रह सकते हैं।
    इस बीच आज कौन-से शेयर फोकस में रह सकते हैं, आइए जानते हैं।

    Diamond Power Infrastructure - कंपनी को खावड़ा प्रोजेक्ट के लिए 7,668 km AL-59 जेबरा कंडक्टर की सप्लाई के लिए अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस से 276.05 करोड़ रुपये का ठेका मिला है।

    Surya Roshni - कंपनी को एक इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से एक्सटर्नल 3 LPE कोटिंग वाले स्पाइरल पाइप की सप्लाई के लिए 105.18 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

    Eris Lifesciences - कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी स्विस पैरेंटरल्स में बची हुई 30% हिस्सेदारी नैशाद शाह से 423.3 करोड़ रुपये में खरीदने वाली है। बदले में, कंपनी नैशाद शाह को प्रेफरेंशियल बेसिस पर 23.06 लाख शेयर जारी करेगी।

    Ceigall India - कंपनी को 400/220 kV वेलगांव सबस्टेशन बनाने के लिए REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है।

    Dr Reddy’s Laboratories - फार्मा कंपनी को यूरोपियन कमीशन से AVT03 (डेनोसुमैब) के लिए मंजूरी मिल गई है, जो प्रोलिया और एक्सगेवा का प्रस्तावित बायोसिमिलर है। प्रोलिया एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसका इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए किया जाता है।

    Paras Defence and Space Technologies - कंपनी ने इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (IUAC), नई दिल्ली के साथ एक समझौता किया है।

    HUDCO - HUDCO ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से जुड़े विषयों पर आपसी फायदे के प्रोग्राम बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए हैं।

    Sunteck Realty - कंपनी की दुबई में मौजूद सब्सिडियरी, सनटेक लाइफस्टाइल्स को लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से एक ऑर्डर मिला है, जिसमें उसके जॉइंट वेंचर पार्टनर, ग्रैंड वैली जनरल ट्रेडिंग LLC के साथ क्लेम वापस लेने और आर्बिट्रेशन खत्म करने की पुष्टि की गई है।

    Tata Elxsi, Astral - इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज (एशिया) ने टाटा एलेक्सी में 7.38 लाख शेयर 5,248.59 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 387.84 करोड़ रुपये में खरीदे, और एस्ट्रल में 15.38 लाख शेयर 1,473.35 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे, जिनकी कीमत 226.7 करोड़ रुपये थी।

    Container Corporation of India - BNP पारिबा फाइनेंशियल मार्केट्स ने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 72.17 लाख शेयर 515.3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 371.9 करोड़ रुपये में खरीदे।

    Karnataka Bank - आदित्य कुमार हलवासिया ने बैंक में 45 लाख और शेयर (1.19% हिस्सेदारी) 198.87 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे, जिनकी कीमत 89.49 करोड़ रुपये थी।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

