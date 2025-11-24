Dharmendra News: कैसे शुरू हुआ था धर्मेंद्र का 'गरम धरम'? इन दो पार्टनर्स के साथ मिलकर चलाया ढाबे वाला बिजनेस

नई दिल्ली। बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र (Dharmendra News Update Today) एक्टिंग के अलावा एक बिजनेसमैन भी रहे। उनके बिजनेस वेंचर में गरम धरम (Garam Dharam) ढाबा चेन शामिल है। बता दें कि गरम धरम की शुरुआत साल 2015 में एक्टर धर्मेंद्र ने की थी। इसके लिए उन्होंने रेस्टोरेंट चलाने वाले उमंग तिवारी और मिकी मेहता के साथ पार्टनरशिप की थी।

क्या था गरम धरम के लिए आइडिया गरम धरम को लेकर आइडिया था धर्मेंद्र की आइकॉनिक पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड एक रेस्टोरेंट बनाने का और फैंस से कनेक्ट करने का, जिसमें बॉलीवुड थीम के साथ एक कैजुअल "ढाबा" (रोडसाइड ईटरी) एक्सपीरियंस दिया जाए। बता दें कि इसका पहला आउटलेट दिल्ली के कॉनॉट प्लेस में खुला और मुरथल लोकेशन बाद में खुला।

इंटीरियर पर खास फोकस गरम धरम जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र, रेस्टोरेंट मालिक उमंग तिवारी (कई दूसरे कैफे और रेस्टोरेंट के मालिक) और मिकी मेहता के बीच एक कोलेबोरेशन है। धर्मेंद्र के सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा उठाने के लिए "गरम धरम" नाम चुना गया था।

रेस्टोरेंट को एक मॉडर्न ढाबे की थीम पर बनाया गया, जिसका इंटीरियर उनकी फिल्मों और मशहूर डायलॉग से इंस्पायर्ड है।