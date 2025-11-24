Language
    Dharmendra News: कैसे शुरू हुआ था धर्मेंद्र का 'गरम धरम'? इन दो पार्टनर्स के साथ मिलकर चलाया ढाबे वाला बिजनेस

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:25 PM (IST)

    धर्मेंद्र का 'गरम धरम' (Dharmendra News Update Today) ढाबा चेन 2015 में शुरू हुआ, जो उनके व्यक्तित्व से प्रेरित है। उमंग तिवारी और मिकी मेहता के साथ साझेदारी में, उन्होंने दिल्ली और मुरथल में आउटलेट खोले। रेस्टोरेंट का इंटीरियर उनकी फिल्मों और डायलॉग से प्रेरित है। कंपनी ने लंदन और कनाडा में विस्तार की योजना बनाई है। धर्मेंद्र की आय में ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रॉपर्टी निवेश भी शामिल हैं।

    धर्मेंद्र का ढाबा वेंचर गरम धरम 2015 में हुआ था शुरू

    नई दिल्ली। बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र (Dharmendra News Update Today) एक्टिंग के अलावा एक बिजनेसमैन भी रहे। उनके बिजनेस वेंचर में गरम धरम (Garam Dharam) ढाबा चेन शामिल है। बता दें कि गरम धरम की शुरुआत साल 2015 में एक्टर धर्मेंद्र ने की थी। इसके लिए उन्होंने रेस्टोरेंट चलाने वाले उमंग तिवारी और मिकी मेहता के साथ पार्टनरशिप की थी। 

    क्या था गरम धरम के लिए आइडिया

    गरम धरम को लेकर आइडिया था धर्मेंद्र की आइकॉनिक पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड एक रेस्टोरेंट बनाने का और फैंस से कनेक्ट करने का, जिसमें बॉलीवुड थीम के साथ एक कैजुअल "ढाबा" (रोडसाइड ईटरी) एक्सपीरियंस दिया जाए। बता दें कि इसका पहला आउटलेट दिल्ली के कॉनॉट प्लेस में खुला और मुरथल लोकेशन बाद में खुला।

    इंटीरियर पर खास फोकस

    गरम धरम जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र, रेस्टोरेंट मालिक उमंग तिवारी (कई दूसरे कैफे और रेस्टोरेंट के मालिक) और मिकी मेहता के बीच एक कोलेबोरेशन है। धर्मेंद्र के सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा उठाने के लिए "गरम धरम" नाम चुना गया था।
    रेस्टोरेंट को एक मॉडर्न ढाबे की थीम पर बनाया गया, जिसका इंटीरियर उनकी फिल्मों और मशहूर डायलॉग से इंस्पायर्ड है।

    इन शहरों में हैं आउटलेट

    गरम धरम चेन के पूरे भारत में कई आउटलेट हैं। इनमें दिल्ली NCR और मुरथल, नोएडा, चंडीगढ़ जैसे दूसरे शहरों में कई आउटलेट हैं। वीरू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मशहूर इस वेंचर ने शुरुआत में एलान किया था कि बिजनेस को लंदन और कनाडा जैसी जगहों तक फैलाया जाएगा। कंपनी ने वहां भी रेस्टोरेंट खोलकर विदेशी मार्केट में विस्तार करने के प्लान का खुलासा किया था।

    कहां-कहां से हुई कमाई

    धर्मेंद्र की कमाई के अन्य स्रोत में ब्रांड एंडोर्समेंट भी शामिल हैं। उन्होंने कृषि और गैर-कृषि प्रॉपर्टी में भी काफी निवेश किया हुआ था।

