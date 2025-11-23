अगले हफ्ते कैसा रहेगा शेयर बाजार? निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इन लेवल्स पर अड़चन; क्या करें निवेशक?

नई दिल्ली। पूरे हफ्ते घरेलू बाजार (Stock Market Last Week) में बढ़त का रुख रहा, और ज्यादातर सेशन में निफ्टी ऊपर गया। दिन में बीच-बीच में उतार-चढ़ाव के बावजूद, लगातार खरीदारी के माहौल से कुल मिलाकर माहौल अच्छा बना रहा। इंडेक्स ने अपनी बढ़त बनाए रखी और 26,277 के अपने ऑल-टाइम हाई तक पहुँच गया, लेकिन कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और आखिर में 26,100 के निशान के पास बंद हुआ। हालाँकि, बड़े छोटे-मंझोले बाजार पीछे रहे और मिडकैप-स्मॉलकैप इंडेक्स पर पूरे हफ्ते लगातार दबाव में रहे। अब अगला हफ्ता शेयर बाजार के लिए कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...

26,500 की तरफ जाएगा निफ्टी पटेल का कहना है कि टेक्निकली, निफ्टी ने लॉन्ग टर्म टाइमफ्रेम पर एक बुलिश कप-एंड-हैंडल ब्रेकआउट कन्फर्म किया है, जो 2026 की पहली छमाही में अच्छी बढ़त की संभावना दिखाता है। शॉर्ट टर्म में, 26,300 से ऊपर का ब्रेकआउट इंडेक्स को 26,500 की ओर ले जा सकता है, जिसके बाद एक छोटा करेक्टिव फेज हो सकता है।

बड़े पैमाने पर मार्केट डाइवर्जेंस चिंता का विषय बना हुआ है और इस पर करीब से नजर रखी जाएगी। तुरंत सपोर्ट 25,700 पर है; यहां से टूटने पर नए हाई की ओर बढ़ने में कुछ समय के लिए देरी हो सकती है।