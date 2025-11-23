Language
    अगले हफ्ते कैसा रहेगा शेयर बाजार? निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इन लेवल्स पर अड़चन; क्या करें निवेशक?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:59 AM (IST)

    इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजार (Nifty Outlook) में तेजी रही, निफ्टी ज्यादातर ऊपर गया। निफ्टी 26,277 के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा, लेकिन 26,100 के पास बंद हुआ। मिडकैप-स्मॉलकैप इंडेक्स दबाव में रहे। जिगर एस पटेल के अनुसार, निफ्टी में 26,300 से ऊपर ब्रेकआउट से 26,500 तक जा सकता है। निफ्टी बैंक को 60,500-61,000 पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।

    निफ्टी 26500 पर पहुंचने के बाद थोड़ा गिर सकता है

    नई दिल्ली। पूरे हफ्ते घरेलू बाजार (Stock Market Last Week) में बढ़त का रुख रहा, और ज्यादातर सेशन में निफ्टी ऊपर गया। दिन में बीच-बीच में उतार-चढ़ाव के बावजूद, लगातार खरीदारी के माहौल से कुल मिलाकर माहौल अच्छा बना रहा। इंडेक्स ने अपनी बढ़त बनाए रखी और 26,277 के अपने ऑल-टाइम हाई तक पहुँच गया, लेकिन कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और आखिर में 26,100 के निशान के पास बंद हुआ। हालाँकि, बड़े छोटे-मंझोले बाजार पीछे रहे और मिडकैप-स्मॉलकैप इंडेक्स पर पूरे हफ्ते लगातार दबाव में रहे। अब अगला हफ्ता शेयर बाजार के लिए कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    26,500 की तरफ जाएगा निफ्टी

    पटेल का कहना है कि टेक्निकली, निफ्टी ने लॉन्ग टर्म टाइमफ्रेम पर एक बुलिश कप-एंड-हैंडल ब्रेकआउट कन्फर्म किया है, जो 2026 की पहली छमाही में अच्छी बढ़त की संभावना दिखाता है। शॉर्ट टर्म में, 26,300 से ऊपर का ब्रेकआउट इंडेक्स को 26,500 की ओर ले जा सकता है, जिसके बाद एक छोटा करेक्टिव फेज हो सकता है।
    बड़े पैमाने पर मार्केट डाइवर्जेंस चिंता का विषय बना हुआ है और इस पर करीब से नजर रखी जाएगी। तुरंत सपोर्ट 25,700 पर है; यहां से टूटने पर नए हाई की ओर बढ़ने में कुछ समय के लिए देरी हो सकती है।

    निफ्टी बैंक के लिए क्या है अनुमान

    निफ्टी बैंक 59,600 के पास एक नया पीक छूने के बाद पीछे हट गया, और एक बड़े लॉन्ग-टर्म ट्रेंडलाइन पर सप्लाई का सामना करना पड़ा। अगर यह इस लेवल को पार भी कर जाता है, तो 60,500–61,000 पर एक और बड़ा रेजिस्टेंस जोन इंतजार कर रहा है, जो बुल्स के लिए एक मुश्किल रुकावट है।
    नतीजतन, बैंकिंग इंडेक्स इस एरिया के पास पहुंचने पर अंडरपरफॉर्म कर सकता है। मेन सपोर्ट 58,500–58,000 पर है।

    ये भी पढ़ें - IPO News: अगले हफ्ते खुलेंगे 3 नए आईपीओ, पैसा रखें तैयार; किसका GMP कराएगा ज्यादा फायदा?


    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

