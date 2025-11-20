इस भारतीय महारानी के पास अंबानी से भी बड़ा घर, कीमत भी एंटीलिया से ज्यादा; एंट्री करने के लिए लगता है टिकट
मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी बड़ा और महंगा गुजरात के वडोदरा में गायकवाड़ राजशाही परिवार का लक्ष्मी विलास पैलेस (Lakshmi Vilas Palace) है। 1890 में बना यह महल दुनिया का सबसे बड़ा निजी घर है, जो बकिंघम पैलेस से चार गुना बड़ा है और इसकी कीमत लगभग ₹25,000 करोड़ है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने इसे बनवाया था, और अब राधिकाजे गायकवाड़ का परिवार यहाँ रहता है।
नई दिल्ली। जब भी भारत के सबसे महंगे और बड़े घर की बात आती है, तो मुकेश अंबानी के एंटीलिया का नाम टॉप पर आता है। मगर वडोदरा, गुजरात में एक ऐसा महल है, जो एंटीलिया से बड़ा और आज के हिसाब से बहुत महंगा भी है।
हम बात कर रहे हैं गायकवाड़ राजशाही परिवार के महल 'लक्ष्मी विलास पैलेस' (Lakshmi Vilas Palace) की, जो महारानी राधिकाराजे समेत गायकवाड़ शाही परिवार का घर है। 1890 में बना यह घर दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट घर के तौर पर जाना जाता है।
कितना पुराना है महल
इस महल का साइज बकिंघम पैलेस से चार गुना ज्यादा होने का अनुमान है और आज के हिसाब से इसकी कीमत लगभग ₹25,000 करोड़ है। हालांकि सन 1879 में बनना शुरू हुए और सन 1890 में बनकर तैयार हुए इस घर को बनाने में तब 2.5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में महल को बनाने की लागत तब के 60 लाख रुपये भी बताई गई है।
एंटीलिया से कई गुना बड़ा
मुकेश अंबानी के एंटीलिया का कुल एरिया सिर्फ 1.120 एकड़ है, जबकि लक्ष्मी विलास पैलेस का कुल एरिया करीब 700 एकड़ है। वहीं एंटीलिया की कॉस्ट 15000 करोड़ रुपये आंकी जाती है, जबकि इस महल की वैल्यू आज के समय में करीब ₹25,000 करोड़ होने का अनुमान है।
60 रुपये का है टिकट
वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस की एंट्री फीस 60 रुपये प्रति व्यक्ति है, जिसमें एक फ्री ऑडियो टूर शामिल है। बता दें कि भारतीयों के लिए टिकट का दाम 60 रुपये, विदेशियों के लिए 150 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये है। वहीं 20 स्कूली बच्चों के समूह के लिए 400 रुपये का चार्ज लिया जाता है।
किसने बनवाया था ये महल
इस महल परिसर में 170 कमरे, बड़े बगीचे, एक शस्त्रागार, एक गोल्फ कोर्स और एक स्विमिंग पूल शामिल हैं। गौरतलब है कि इस महल को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बनवाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार राधिकाजे गायकवाड़ के पति, समरजीतसिंह गायकवाड़, लक्ष्मी विलास पैलेस के मौजूदा मालिक हैं।
राधिकाजे अपने परिवार के साथ महल में रहती हैं। महारानी राधिकाजे गायकवाड़ के परिवार ने 1700 से 1947 तक बड़ौदा, जो आज का वडोदरा है, की पश्चिमी रियासत पर राज किया। कहा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया में, गायकवाड़ का राज्य सबसे अमीर और सबसे बड़ी रियासतों में से एक था।
