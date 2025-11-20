इस भारतीय महारानी के पास अंबानी से भी बड़ा घर, कीमत भी एंटीलिया से ज्यादा; एंट्री करने के लिए लगता है टिकट

नई दिल्ली। जब भी भारत के सबसे महंगे और बड़े घर की बात आती है, तो मुकेश अंबानी के एंटीलिया का नाम टॉप पर आता है। मगर वडोदरा, गुजरात में एक ऐसा महल है, जो एंटीलिया से बड़ा और आज के हिसाब से बहुत महंगा भी है।

हम बात कर रहे हैं गायकवाड़ राजशाही परिवार के महल 'लक्ष्मी विलास पैलेस' (Lakshmi Vilas Palace) की, जो महारानी राधिकाराजे समेत गायकवाड़ शाही परिवार का घर है। 1890 में बना यह घर दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट घर के तौर पर जाना जाता है।

कितना पुराना है महल इस महल का साइज बकिंघम पैलेस से चार गुना ज्यादा होने का अनुमान है और आज के हिसाब से इसकी कीमत लगभग ₹25,000 करोड़ है। हालांकि सन 1879 में बनना शुरू हुए और सन 1890 में बनकर तैयार हुए इस घर को बनाने में तब 2.5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में महल को बनाने की लागत तब के 60 लाख रुपये भी बताई गई है।

एंटीलिया से कई गुना बड़ा मुकेश अंबानी के एंटीलिया का कुल एरिया सिर्फ 1.120 एकड़ है, जबकि लक्ष्मी विलास पैलेस का कुल एरिया करीब 700 एकड़ है। वहीं एंटीलिया की कॉस्ट 15000 करोड़ रुपये आंकी जाती है, जबकि इस महल की वैल्यू आज के समय में करीब ₹25,000 करोड़ होने का अनुमान है।

60 रुपये का है टिकट वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस की एंट्री फीस 60 रुपये प्रति व्यक्ति है, जिसमें एक फ्री ऑडियो टूर शामिल है। बता दें कि भारतीयों के लिए टिकट का दाम 60 रुपये, विदेशियों के लिए 150 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये है। वहीं 20 स्कूली बच्चों के समूह के लिए 400 रुपये का चार्ज लिया जाता है।