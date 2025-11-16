Language
    Market Outlook: ऑल-टाइम हाई छू सकता है निफ्टी, नीचे की तरफ 25700 का सपोर्ट लेवल काफी अहम; क्या करें निवेशक?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:50 AM (IST)

    पिछले सप्ताह शेयर बाजार (Stock Market Outlook) में तेजी रही, निफ्टी 50 ने 26,000 का स्तर पार किया। विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी जल्द ही 26,400 का नया शिखर छू सकता है। निफ्टी के लिए 25,700 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में भी मजबूती दिख रही है और 60,000 तक पहुंचने की संभावना है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।

    नया ऑल टाइम हाई छू सकता है निफ्टी

    नई दिल्ली। पिछले हफ्ते दलाल स्ट्रीट पर बुल्स ने फिर से कब्जा जमा लिया, जो पहले बताए गए तेजी के रुख के बिल्कुल अनुरूप था। निफ्टी 50 ने एक बार फिर 25,300 के आसपास के प्रमुख सपोर्ट को छुआ, जो एक ऐसा जोन है, जो पिछली तेजी के 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के भी अनुरूप है।
    इस बेस से, इंडेक्स ने तेजी से उछाल लिया और 26,000 के स्तर की ओर बढ़ा, और हफ्ते का अंत 1.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ किया और बाजार की मजबूती की पुष्टि की।
    अगला हफ्ता शेयर बाजार (Stock Market Outlook) के लिए कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...

    क्या नया ऑल-टाइम हाई छूएगा निफ्टी

    पटेल के अनुसार टेक्निकल नजरिए से, तेजी का रुख बरकरार है। 25,300 के आसपास इंडेक्स ईटीएफ का जमा होना समय की मांग साबित हुआ है, क्योंकि निफ्टी अब 26,277 के अहम अड़चन के साथ-साथ 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब पहुँच गया है।
    प्राइस बिहेवियर से संकेत मिलता है कि आने वाले हफ्ते में इंडेक्स दोनों स्तरों को पार कर जाएगा। 26,277 से ऊपर लगातार बढ़त निफ्टी को एक नए जोन में ले जा सकती है, जिससे 26,400 के आसपास नए ऑल-टाइम हाई का रास्ता साफ होगा।

    नीचे की ओर कहां है सपोर्ट

    पटेल का कहना है कि हालिया तेजी के बाद हल्की गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में, 25,700 का सपोर्ट आने वाले हफ्ते के लिए बेहद अहम हो जाता है, और इसमें गिरावट से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ सकती है।

    ये भी पढ़ें - IPO News: अगले हफ्ते खुलेंगे 2 नए IPO, पैसा रखें तैयार; चेक करें किसका GMP उड़ा रहा गर्दा

    बैंक निफ्टी के लिए क्या है अनुमान

    निफ्टी बैंक इंडेक्स ने भी सप्ताह का अंत मजबूती के साथ किया और 1% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की। इंडेक्स अब ब्रेकआउट की कगार पर है, और 58,600 का स्तर देखने लायक है। इस स्तर से ऊपर एक स्पष्ट चाल एक तेजी के संकेत की पुष्टि करेगी और शॉर्ट टर्म में 60,000 के स्तर की ओर रास्ता खोल देगी।
    वहीं नीचे की ओर, इमिडिएट सपोर्ट 58,000 पर है, जिसके बाद 57,000 के पास एक मजबूत कुशन है। ये ऐसे स्तर हैं, जो किसी भी छोटी गिरावट को झेलने और व्यापक सकारात्मक रुझान को बनाए रखने में मदद करेंगे।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

