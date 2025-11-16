Market Outlook: ऑल-टाइम हाई छू सकता है निफ्टी, नीचे की तरफ 25700 का सपोर्ट लेवल काफी अहम; क्या करें निवेशक?

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते दलाल स्ट्रीट पर बुल्स ने फिर से कब्जा जमा लिया, जो पहले बताए गए तेजी के रुख के बिल्कुल अनुरूप था। निफ्टी 50 ने एक बार फिर 25,300 के आसपास के प्रमुख सपोर्ट को छुआ, जो एक ऐसा जोन है, जो पिछली तेजी के 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के भी अनुरूप है।

इस बेस से, इंडेक्स ने तेजी से उछाल लिया और 26,000 के स्तर की ओर बढ़ा, और हफ्ते का अंत 1.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ किया और बाजार की मजबूती की पुष्टि की।

अगला हफ्ता शेयर बाजार (Stock Market Outlook) के लिए कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...

क्या नया ऑल-टाइम हाई छूएगा निफ्टी पटेल के अनुसार टेक्निकल नजरिए से, तेजी का रुख बरकरार है। 25,300 के आसपास इंडेक्स ईटीएफ का जमा होना समय की मांग साबित हुआ है, क्योंकि निफ्टी अब 26,277 के अहम अड़चन के साथ-साथ 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब पहुँच गया है।

प्राइस बिहेवियर से संकेत मिलता है कि आने वाले हफ्ते में इंडेक्स दोनों स्तरों को पार कर जाएगा। 26,277 से ऊपर लगातार बढ़त निफ्टी को एक नए जोन में ले जा सकती है, जिससे 26,400 के आसपास नए ऑल-टाइम हाई का रास्ता साफ होगा।

नीचे की ओर कहां है सपोर्ट पटेल का कहना है कि हालिया तेजी के बाद हल्की गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में, 25,700 का सपोर्ट आने वाले हफ्ते के लिए बेहद अहम हो जाता है, और इसमें गिरावट से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ सकती है।