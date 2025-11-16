Language
    IPO News: अगले हफ्ते खुलेंगे 2 नए IPO, पैसा रखें तैयार; चेक करें किसका GMP उड़ा रहा गर्दा

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:53 AM (IST)

    अगले सप्ताह शेयर बाजार में दो नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) आ रहे हैं: गैलार्ड स्टील (एसएमई) और एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज (मेनबोर्ड)। गैलार्ड स्टील का आईपीओ 19 नवंबर को खुलेगा, प्राइस बैंड 142-150 रुपये है, और जीएमपी शून्य है। एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ भी 19 नवंबर को खुलेगा, प्राइस बैंड 114-120 रुपये है, और जीएमपी 30 रुपये है। दोनों आईपीओ 26 नवंबर, 2025 को लिस्ट होंगे।

    अगले हफ्ते खुलेंगे 2 नए आईपीओ, एक होगा मेनबोर्ड इश्यू

    नई दिल्ली। अगले शेयर बाजार में दो नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें से गैलार्ड स्टील का आईपीओ (Gallard Steel IPO) एसएमई कैटेगरी का होगा, जबकि एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज (Excelsoft Technologies IPO) का आईपीओ मेनबोर्ड का होगा। आगे जानिए इन दोनों आईपीओ की डिटेल और साथ ही चेक करें कि किसका ग्रे-मार्केट प्रीमियम (GMP) ज्यादा है।

    Gallard Steel IPO GMP

    गैलार्ड स्टील का एसएमई कैटेगरी का आईपीओ बुधवार 19 नवंबर को खुलेगा, जबकि शुक्रवार 21 नवंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में प्राइस बैंड 142-150 रुपये का है, जबकि लॉट साइज 1000 शेयरों की है। इस आईपीओ में कम से कम 2 लॉट यानी 2000 शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
    गैलार्ड स्टील आईपीओ बीएसई एसएमई पर लिस्ट होगा। इसकी संभावित लिस्टिंग डेट 26 नवंबर, 2025 तय की गई है। इंवेस्टरगेन के अनुसार फिलहाल इसका जीएमपी जीरो है।

    Excelsoft Technologies IPO GMP

    एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का मेनबोर्ड कैटेगरी का आईपीओ भी बुधवार 19 नवंबर को खुलेगा, जबकि शुक्रवार 21 नवंबर को ही बंद होगा। इसके आईपीओ में प्राइस बैंड 114-120 रुपये का है, जबकि लॉट साइज 125 शेयरों की है।
    एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा। इसकी संभावित लिस्टिंग डेट 26 नवंबर, 2025 है। इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका जीएमपी 30 रुपये है।
    एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ ने आईपीओ में 50% से अधिक शेयर योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित नहीं किए हैं, वहीं गैर-संस्थागत संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए 15% से कम नहीं, और रिटेल निवेशकों के लिए 35% से कम शेयर रिजर्व नहीं किए हैं।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

