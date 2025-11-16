IPO News: अगले हफ्ते खुलेंगे 2 नए IPO, पैसा रखें तैयार; चेक करें किसका GMP उड़ा रहा गर्दा

नई दिल्ली। अगले शेयर बाजार में दो नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें से गैलार्ड स्टील का आईपीओ (Gallard Steel IPO) एसएमई कैटेगरी का होगा, जबकि एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज (Excelsoft Technologies IPO) का आईपीओ मेनबोर्ड का होगा। आगे जानिए इन दोनों आईपीओ की डिटेल और साथ ही चेक करें कि किसका ग्रे-मार्केट प्रीमियम (GMP) ज्यादा है।

Gallard Steel IPO GMP गैलार्ड स्टील का एसएमई कैटेगरी का आईपीओ बुधवार 19 नवंबर को खुलेगा, जबकि शुक्रवार 21 नवंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में प्राइस बैंड 142-150 रुपये का है, जबकि लॉट साइज 1000 शेयरों की है। इस आईपीओ में कम से कम 2 लॉट यानी 2000 शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

गैलार्ड स्टील आईपीओ बीएसई एसएमई पर लिस्ट होगा। इसकी संभावित लिस्टिंग डेट 26 नवंबर, 2025 तय की गई है। इंवेस्टरगेन के अनुसार फिलहाल इसका जीएमपी जीरो है।