    Stock Market Outlook: निफ्टी 50 ने पार किया 25,700 का आंकड़ा, अब 25,800-26,000 पर रहेगी अड़चन; क्या करें निवेशक

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले हफ्ते 25,700 का स्तर पार किया, जिससे बाजार (Stock Market Outlook) में तेजी आई। विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी में 25,800-26,000 पर अड़चन आ सकती है, जबकि बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली है। निवेशकों को गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मध्यम अवधि में बाजार का रुख सकारात्मक बना हुआ है।

    एक्सपर्ट ने बताया अगले हफ्ते कैसा रह सकता है शेयर बाजार

    नई दिल्ली। बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले हफ्ते एक मजबूत ब्रेकआउट कर लिया। यह अपने मुख्य मंथली रेजिस्टेंस लेवल 25,669.35 (जून 2025) को पार कर गया और 25,700 के ऊपर बंद हुआ, जिससे दलाल स्ट्रीट पर खरीदारी की नई रफ्तार पक्की हो गई।
    इंडेक्स सभी जरूरी मूविंग एवरेज से ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, जो मजबूत अंडरलाइंग ट्रेंड की मजबूती को दिखाता है। इंडिकेटर के मामले में, MACD ने एक बुलिश क्रॉसओवर बनाया है, जिसने हाल की तेजी के लिए कैटलिस्ट का काम किया।

    इस बीच अब अगला हफ्ता शेयर बाजार (Stock Market Outlook) के लिए कैसा रहने की उम्मीद है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...

    किस लेवल पर अड़चन

    सितंबर 2025 के बॉटम 24,587.70 से, निफ्टी 1,194 पॉइंट्स चढ़ा है, जो बिना किसी खास पुलबैक के, थोड़े समय में 4.86% की बढ़त दिखाता है। इस समय, इंडेक्स ओवरएक्सटेंडेड लग रहा है, और अगले 3–4 सेशन में थोड़ी प्रॉफिट-बुकिंग या साइडवेज करेक्शन (गिरावट) से इनकार नहीं किया जा सकता। फौरी सपोर्ट लेवल 25,500–25,400 है, जबकि रेजिस्टेंस (अड़चन) 25,800–26,000 जोन में दिख रहा है।

    बैंक निफ्टी के लिए कहां है सपोर्ट

    निफ्टी बैंक इंडेक्स ने भी जबरदस्त मोमेंटम दिखाया, जो अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर बंद हुआ और अपने पिछले पीक 57,628.40 (जुलाई 2025) को पार कर गया। इंडेक्स ने सितंबर 2025 के अपने सबसे निचले लेवल 54,226.60 से 3,600 पॉइंट्स (6.65%) की तेजी से बढ़त दर्ज की है, जो निफ्टी की तेजी को दिखाता है।

    हालांकि, निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी भी ओवरएक्सटेंडेड लग रहा है, जिससे आने वाले सेशन में शॉर्ट-टर्म पुलबैक या कंसोलिडेशन की संभावना बढ़ जाती है। सपोर्ट 57,300 और 57,000 पर हैं, जबकि रेजिस्टेंस 58,000–58,200 के आसपास दिख रहा है।

    निवेशकों को क्या करना चाहिए

    कुल मिलाकर, मीडियम-टर्म स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, लेकिन इतनी मज़बूत तेज़ी के बाद शॉर्ट-टर्म करेक्टिव फेज़ या रेंज-बाउंड एक्शन मार्केट के लिए हेल्दी है। ट्रेडर्स को नए एंट्री मौकों के लिए सपोर्ट जोन पर कड़ी नज़र रखते हुए, डिप्स पर खरीदने का तरीका अपनाना चाहिए।

