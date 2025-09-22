GST रेट कट और H-1B वीजा फीस बढ़ने से आज कौन से शेयरों पर रखें नजर? Gift Nifty दे रहा स्टॉक मार्केट में गिरावट का संकेत

नई दिल्ली। आज नए कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है। गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) आज सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट का संकेत दे रहा है। करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 118 पॉइंट्स या 0.46 फीसदी की गिरावट के साथ 25,317 पर है।

दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा (H-1B Visa) शुल्क में जबरदस्त वृद्धि की है, जिसका आईटी शेयरों पर निगेटिव असर पड़ सकता है। यानी आईटी शेयर भी प्रमुख इंडेक्सों को नीचे धकेल सकते हैं। दूसरी तरफ आज से ही फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है और जीएसटी की नई घटी हुई दरें (GST Rate Cut) लागू हो रही हैं। इससे संभव है कि एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टरों को फायदा मिल सकता है।

आज एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख है। इस समय जापान का निक्केई (Nikkei 225) 605.5 पॉइंट्स या 1.34 फीसदी की मजबूती के साथ 45,651.30 और साउथ कोरिया का Kospi 24.36 पॉइंट्स या 0.71 फीसदी की तेजी के साथ 3,469.60 पर है।

आगे जानिए कौन से शेयर आज फोकस ( Stocks in News Today ) में रहेंगे।

वहीं दूसरी तरफ चीन का SSE Composite Index 6.55 पॉइंट्स गिरकर 3,813.54 और हॉन्ग-कॉन्ग का Hang Seng Index 257 पॉइंट्स फिसलकर 26,288.20 पर है।

कौन-कौन से शेयरों पर रखें नजर

आज तिमाही नतीजे - विक्रम इंजीनियरिंग और इरोज इंटरनेशनल मीडिया

Lupin - यूएस एफडीए ने 8-19 सितंबर के दौरान कंपनी के पुणे बायोटेक प्लांट में प्रोडक्ट-स्पेसिफिक प्री-अप्रूवल इंस्पेक्शन किया। यूएस एफडीए ने चार टिप्पणियों के साथ निरीक्षण समाप्त कर दिया।

Amber Enterprises India - कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, आईएल जिन इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) ने इजराइल स्थित आईएल जिन होल्डिंग में मौजूदा शेयरधारक गैरी सुस्मान से 100% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है।

RailTel Corporation of India - कंपनी को डीसीआई जहाजों और आईसीसीसी के लिए सीमलेस ऑफशोर इंटरनेट के प्रोविजन के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 18.06 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है।

PNC Infratech - कंपनी को बिहार राज्य सड़क विकास निगम से 495.54 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए ठेका मिला है।

Netweb Technologies India - कंपनी को टाइरोन एआई जीपीयू एक्सेलरेटेड सिस्टम की सप्लाई के लिए 450 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

Brigade Enterprises - मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप इंटरनेशनल इंडिया की क्रिएटिव डायरेक्टर श्रुति पई ने बेंगलुरु में ब्रिगेड ट्विन टावर्स में 126 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

Power Grid Corporation of India - पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मध्य प्रदेश में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया गया है।

Shipping Corporation of India - शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) के साथ एक समझौता किया है।

Garden Reach Shipbuilders - कंपनी ने जहाज निर्माण, बंदरगाह और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारों के साथ पांच समझौते किए हैं।

Swan Defence and Heavy Industries - कंपनी ने 4,250 करोड़ रुपये के स्ट्रैटजिक निवेश के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) के साथ एक समझौता किया है।

Godrej Consumer Products - कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी गोदरेज मॉरीशस अफ्रीका होल्डिंग्स में 85 मिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश किया है।

HUDCO - हुडको ने गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक कमर्शियल प्लॉट के डेवलपमेंट, पंचकूला (हरियाणा) में एक संस्थागत भूखंड, हुडको क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद (गुजरात) में अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण, तथा एशियाई खेल गांव परिसर, नई दिल्ली में आवासीय फ्लैटों के पुनर्निर्माण के लिए एनबीसीसी (भारत) के साथ एक समझौता किया है।