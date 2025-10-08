गिफ्ट निफ्टी में गिरावट के बीच शेयर बाजार खुल सकता है फ्लैट, टाइटन और आईआरबी इंफ्रा समेत इन स्टॉक्स पर करें फोकस
आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में सुस्त शुरुआत हो सकती है गिफ्ट निफ्टी में गिरावट है। जानकारों के अनुसार Q2 के वित्तीय परिणाम और वैश्विक संकेत बाजार की चाल तय करेंगे।तिमाही नतीजों के चलते सात्विक ग्रीन एनर्जी मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज और सप्तक केम एंड बिजनेस पर नजर रहेगी। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जीएसटी सुधार से वॉल्यूम-आधारित विस्तार होगा। लोढ़ा डेवलपर्स की प्री-सेल्स और कलेक्शन में वृद्धि हुई है।
नई दिल्ली। मंगवार को हल्की बढ़ोतरी के बाद शेयर बाजार में आज (Stock Market Today) बुधवार को भी सुस्त शुरुआत देखने को मिल सकती है, क्योंकि सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Live) 13 पॉइंट्स या 0.05 फीसदी की गिरावट के साथ 25,211 पर है।
जानकारों का मानना है कि Q2 फाइनेंशियल रिजल्ट सीजन और ग्लोबल संकेतों से शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार की चाल तय होगी। आगे जानिए आज कौन से शेयरों पर नजर रहेगी।
आज तिमाही नतीजे - सात्विक ग्रीन एनर्जी, मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज और सप्तक केम एंड बिजनेस 8 अक्टूबर को अपनी तिमाही आय की घोषणा करेंगी।
Titan Company - दूसरी तिमाही में घरेलू कारोबार में 18% की वृद्धि हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में 86%, उपभोक्ता कारोबार में 20%, ज्वैलरी कारोबार में 19% और घड़ी कारोबार में 12% की वृद्धि हुई।
Godrej Consumer Products - कंपनी के लगभग एक-तिहाई पोर्टफोलियो पर अब 5% जीएसटी लगता है, जो पहले 18% था। ये सुधार वॉल्यूम-बेस्ड विस्तार और लॉन्ग-टर्म वैल्यू क्रिएशन को बढ़ावा देंगे। कंपनी को उम्मीद है कि स्टैंडअलोन बिजनेस मिड-सिंगल डिजिट की वैल्यू ग्रोथ प्रदान करेगा।
Lodha Developers - प्री-सेल्स 7% बढ़कर 4,570 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 4,290 करोड़ रुपये था। कलेक्शन 13% बढ़कर 3,480 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 3,070 करोड़ रुपये था। कंपनी ने एमएमआर में 2,300 करोड़ रुपये के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीवी) वाला एक प्रोजेक्ट जोड़ा।
Jaguar Land Rover (Tata Motors) - थोक बिक्री 24.2% घटकर 66,165 इकाई रह गई और खुदरा बिक्री 17.1% घटकर 85,495 इकाई रह गई।
Container Corporation of India - कॉनकॉर ने स्पेशियलाइज्ड टैंक कंटेनरों का उपयोग करके थोक सीमेंट के परिवहन के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ एक समझौता किया है।
Lloyds Metals and Energy - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी द्वारा थ्रीवेनी पेलेट्स में 49.99% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
IRB Infrastructure Developers - कंपनी ने सितम्बर माह के लिए 556.7 करोड़ रुपये के टोल कलेक्शन का ऐलान किया है, जो पिछले वर्ष इसी माह के 501.8 करोड़ रुपये से 11% अधिक है।
KPIT Technologies - कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज (यूके) के जरिए एन-ड्रीम में 62.9% की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल कर ली है।
Dish TV India - कंपनी ने बताया कि औरंगाबाद टैक्स डिपार्टमेंट ने सेनवैट क्रेडिट के मामले में कंपनी के पक्ष में पारित आदेश के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।
