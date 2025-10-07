IPO News: और उछला एलजी का GMP, आईपीओ में आज से अप्लाई करने का मौका; इन बड़े फंड्स ने जताया भरोसा

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ (LG Electronics IPO GMP) आज 7 अक्टूबर से खुल गया है और 9 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 3475 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जीएमपी बढ़कर 318 रुपये पर पहुंच गया है जिससे संभावित लिस्टिंग गेन 27.89 फीसदी हो गया है। इस आईपीओ में एचएसबीसी गोल्डमैन सैक्स और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जैसे प्रमुख फंड्स ने हिस्सा लिया है।

नई दिल्ली। आज मंगलवार 7 अक्टूबर से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ (LG Electronics IPO) खुल गया है। ये आईपीओ 9 अक्टूबर को बंद होगा। इससे पहले ही कंपनी ने एंकर निवेशकों से 3475 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। कंपनी ने लगभग 3.04 करोड़ शेयर 1,140 रुपये के भाव पर अलॉट किए। बता दें कि एलजी के जीएमपी (LG IPO GMP) में और उछाल आया है।

LG Electronics IPO GMP इंवेस्टर गेन के अनुसार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जीएमपी रविवार को 250 रुपये था, जो अब 318 रुपये पर पहुंच गया है। इससे संभावित लिस्टिंग गेन 27.89 फीसदी हो गया है। पर ध्यान रहे कि लिस्टिंग तक जीएमपी घट-बढ़ सकता है।

किस-किसने लगाया पैसा यह इश्यू पूरी तरह से 10.18 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल है, जिसका साइज 11,607 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ में हिस्सा लेने वाले प्रमुख फंड्स (एंकर निवेशकों) में एचएसबीसी, एडीआईए, गोल्डमैन सैक्स, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पेंशन फंड शामिल हैं।

कुछ घरेलू फंड्स में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड आदि शामिल हैं। LG Electronics IPO Detail आईपीओ में लॉट साइज 13 शेयरों की है। यानी कम से कम 13 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकेगा। वहीं प्राइस बैंड 1080-1140 रुपये है। 28 साल पुरानी है कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना 1997 में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्सिडियरी कंपनी के रूप में हुई थी। ये प्रमुख घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों (मोबाइल फोन को छोड़कर) के बीच सबसे बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पेश करती है।