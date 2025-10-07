Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPO News: और उछला एलजी का GMP, आईपीओ में आज से अप्लाई करने का मौका; इन बड़े फंड्स ने जताया भरोसा

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:48 AM (IST)

    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ (LG Electronics IPO GMP) आज 7 अक्टूबर से खुल गया है और 9 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 3475 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जीएमपी बढ़कर 318 रुपये पर पहुंच गया है जिससे संभावित लिस्टिंग गेन 27.89 फीसदी हो गया है। इस आईपीओ में एचएसबीसी गोल्डमैन सैक्स और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जैसे प्रमुख फंड्स ने हिस्सा लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    आज से खुल गया एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ

    नई दिल्ली। आज मंगलवार 7 अक्टूबर से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ (LG Electronics IPO) खुल गया है। ये आईपीओ 9 अक्टूबर को बंद होगा। इससे पहले ही कंपनी ने एंकर निवेशकों से 3475 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। कंपनी ने लगभग 3.04 करोड़ शेयर 1,140 रुपये के भाव पर अलॉट किए। बता दें कि एलजी के जीएमपी (LG IPO GMP) में और उछाल आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    LG Electronics IPO GMP

    इंवेस्टर गेन के अनुसार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जीएमपी रविवार को 250 रुपये था, जो अब 318 रुपये पर पहुंच गया है। इससे संभावित लिस्टिंग गेन 27.89 फीसदी हो गया है। पर ध्यान रहे कि लिस्टिंग तक जीएमपी घट-बढ़ सकता है।

    किस-किसने लगाया पैसा

    यह इश्यू पूरी तरह से 10.18 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल है, जिसका साइज 11,607 करोड़ रुपये का है। इस आईपीओ में हिस्सा लेने वाले प्रमुख फंड्स (एंकर निवेशकों) में एचएसबीसी, एडीआईए, गोल्डमैन सैक्स, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पेंशन फंड शामिल हैं।

    कुछ घरेलू फंड्स में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड आदि शामिल हैं।

    LG Electronics IPO Detail

    आईपीओ में लॉट साइज 13 शेयरों की है। यानी कम से कम 13 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकेगा। वहीं प्राइस बैंड 1080-1140 रुपये है।

    28 साल पुरानी है कंपनी

    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना 1997 में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्सिडियरी कंपनी के रूप में हुई थी। ये प्रमुख घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों (मोबाइल फोन को छोड़कर) के बीच सबसे बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पेश करती है।

    यह भारत में वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, पैनल टेलीविजन, इन्वर्टर एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव समेत कई प्रोडक्ट बेचती है। यह 1,006 सर्विस सेंटर के जरिए इंस्टॉलेशन और मरम्मत/मैंटेनेंस सर्विसेज भी देती है। यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 47 देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करता है।

    ये भी पढ़ें - ₹6 लाख करोड़ के मालिक गौतम अदाणी की इस कंपनी को चाहिए लोन, रिन्यूएबल एनर्जी का करती है कारोबार; ₹1.72 लाख करोड़ है MCap

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)