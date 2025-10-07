₹6 लाख करोड़ के मालिक गौतम अदाणी की इस कंपनी को चाहिए लोन, रिन्यूएबल एनर्जी का करती है कारोबार; ₹1.72 लाख करोड़ है MCap

भारतीय अरबपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Share Price) ने वैश्विक ऋणदाताओं से लगभग 2218 करोड़ रुपये जुटाने का समझौता किया है। यह ऋण अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद पहला विदेशी मुद्रा ऋण है। इस ऋण का उपयोग अडानी ग्रीन अपने मौजूदा ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए करेगी। अडानी ग्रीन का शेयर सोमवार को 1059.30 रुपये पर बंद हुआ।

नई दिल्ली। भारतीय अरबपति गौतम अदाणी, जिनकी नेटवर्थ करीब 6.11 लाख करोड़ रुपये है, की अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Share Price) ने ग्लोबल कर्जदाताओं के एक ग्रुप से लगभग 250 मिलियन डॉलर (लगभग 2218 करोड़ रुपये) जुटाने के लिए एक समझौता किया है। यह अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद से अदाणी ग्रीन का पहला विदेशी करेंसी लोन होगा।

चार बैंकों के एक ग्रुप ने कंपनी को लोन देने पर सहमति जताई है, जिनमें डीबीएस बैंक लिमिटेड, डीजेड बैंक, राबोबैंक और बैंक सिनोपैक कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। इस लोन से अदाणी ग्रीन अपने मौजूदा लोन को रीफाइनेंस करने के लिए करेगी।

5 साल के लिए लिया है लोन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोन की अवधि पाँच वर्ष से अधिक है और ब्याज दर लगभग 8.20% रहेगी। इससे पहले इसी साल मार्च में, अदाणी ग्रीन ने भारत की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 92.61 अरब रुपये ($1 बिलियन) के कंस्ट्रक्शन-लिंक्ड लोन का रीफाइनेंस किया था।