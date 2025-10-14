एक साल में 13000% चढ़ा यह शेयर, क्या इतना रिटर्न मुमकिन है? डेटा देखना पर पता चली इस स्टॉक की हकीकत

नई दिल्ली। शेयर बाजार में अक्सर रिटर्न को लेकर कई स्टॉक सुर्खियो में रहते हैं, खासकर पेनी शेयर्स के नाम ज्यादा सामने आते हैं कि 2 रुपये वाले फलां शेयर का भाव 2000 रुपये पहुंच गया, फलां स्टॉक ने एक साल में दिया 1000% रिटर्न...इसी कड़ी में एक और शेयर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस कंपनी का नाम है आरआरपी सेमीकंडक्टर (RRP Semiconductor share price), जिसके शेयरों का भाव एक साल में 15 रुपये से 8500 रुपये के पार पहुंच गया है। इस स्मॉलकैप कंपनी ने उन अफवाहों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कंपनी में निवेश किया है।

15 से 8500 रुपये कैसे पहुंचा भाव? दरअसल, इस शेयर के भाव में बढ़ोतरी जरूरी हुई लेकिन शेयरों में लिक्विडिटी ना के बराबर रही। हर दिन इसमें 2 फीसदी की तेजी आई लेकिन वॉल्युम कभी एक शेयर तो कभी 2 शेयरों का रहा।

इसका मतलब है कि किसी एक ही व्यक्ति या दो व्यक्तियों ने स्टॉक खरीदे। आमतौर पर शेयरों में खरीदी-बिक्री में लाखों व हजारों निवेशकों के बीच लेन-देन होता है इसलिए ट्रेडिंग वॉल्युम लाखों में जाता है। लेकिन, आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों में ऐसा देखने को नहीं मिला, ज्यादा से ज्यादा इसमें किसी दिन ट्रेडिंग वॉल्युम 2000 शेयरों का रहा।