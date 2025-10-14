Language
    एक साल में 13000% चढ़ा यह शेयर, क्या इतना रिटर्न मुमकिन है? डेटा देखना पर पता चली इस स्टॉक की हकीकत

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों का भाव एक साल में 15 रुपये से 8500 रुपये के पार पहुंच गया है। इस शेयर के भाव में बढ़ोतरी जरूरी हुई लेकिन शेयरों में लिक्विडिटी ना के बराबर रही। इस स्मॉलकैप कंपनी ने उन अफवाहों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कंपनी में निवेश किया है।

    आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों का भाव पिछले एक साल में तेजी से बढ़ा है।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में अक्सर रिटर्न को लेकर कई स्टॉक सुर्खियो में रहते हैं, खासकर पेनी शेयर्स के नाम ज्यादा सामने आते हैं कि 2 रुपये वाले फलां शेयर का भाव 2000 रुपये पहुंच गया, फलां स्टॉक ने एक साल में दिया 1000% रिटर्न...इसी कड़ी में एक और शेयर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस कंपनी का नाम है आरआरपी सेमीकंडक्टर (RRP Semiconductor share price), जिसके शेयरों का भाव एक साल में 15 रुपये से 8500 रुपये के पार पहुंच गया है। इस स्मॉलकैप कंपनी ने उन अफवाहों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कंपनी में निवेश किया है।

    एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने क्या कहा

    आरआरपी सेमीकंडक्टर ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि वे सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहती है कि पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कभी भी आरआरपी सेमीकंडक्टर के कोई शेयर नहीं खरीदे हैं इसलिए वे कंपनी के शेयरधारक नहीं हैं।

    15 से 8500 रुपये कैसे पहुंचा भाव?

    दरअसल, इस शेयर के भाव में बढ़ोतरी जरूरी हुई लेकिन शेयरों में लिक्विडिटी ना के बराबर रही। हर दिन इसमें 2 फीसदी की तेजी आई लेकिन वॉल्युम कभी एक शेयर तो कभी 2 शेयरों का रहा।

    इसका मतलब है कि किसी एक ही व्यक्ति या दो व्यक्तियों ने स्टॉक खरीदे। आमतौर पर शेयरों में खरीदी-बिक्री में लाखों व हजारों निवेशकों के बीच लेन-देन होता है इसलिए ट्रेडिंग वॉल्युम लाखों में जाता है। लेकिन, आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों में ऐसा देखने को नहीं मिला, ज्यादा से ज्यादा इसमें किसी दिन ट्रेडिंग वॉल्युम 2000 शेयरों का रहा।

    आमतौर पर पेनी स्टॉक के प्राइस, कम लिक्विडिटी होने के कारण ऐसे ही बढ़ते हैं और आरआरपी सेमीकंडक्टर के स्टॉक के संबंध में भी यही लग रहा है। वहीं, कंपनी की वित्तीय स्थिति शेयर की कीमत में 15 रुपये से 8500 रुपये तक की वृद्धि का समर्थन नहीं कर सकी।

    बता दें कि आरआरपी सेमीकंडक्टर,इलेक्ट्रॉनिक्स ओएसएटी सर्विसेज में विशेषज्ञता रखती है, जो एंड-टू-एंड सेमीकंडक्टर सॉल्युशन ऑफर करती है। यह महाराष्ट्र की पहली ओएसएटी-फोक्सड कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 11,696 करोड़ रुपये है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)