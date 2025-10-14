रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है गोल्ड, सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में तगड़ा उछाल, ₹1.30 लाख के पार गया भाव

नई दिल्ली। सोने की कीमतों (Gold Price at Record High) में तेजी का रिकॉर्ड तोड़ सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में धनतेरस से पहले 14 अक्तूबर, मंगलवार को सोने की कीमत 2,850 रुपये की तेजी के साथ पहली बार 1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 कैरेट वाले गोल्ड की कीमत 2,850 रुपये की तेजी के साथ 1,30,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछली बार यह 1,27,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 2,850 रुपए की तेजी के साथ 1,30,200 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। चांदी में भी तेजी जारी चांदी भी 6,000 रुपये की बढ़त के साथ 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, जिसमें लगातार 5वें दिन से बढ़त जारी है। सिल्वर का पिछला क्लोजिंग प्राइस 1,79,000 रुपये प्रति किलोग्राम था।

सोने के भाव में क्यों आ रही तेजी? गोल्ड ज्वैलर्स ने सर्राफा बाजार में गोल्ड की कीमतों में तेज की वजह त्योहारी सीजन को बताया है, जिसके चलते मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, रुपये की कमजोरी भी गोल्ड में तेजी की वजह बनी है।