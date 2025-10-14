Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है गोल्ड, सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में तगड़ा उछाल, ₹1.30 लाख के पार गया भाव

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:59 PM (IST)

    दिल्ली के सर्राफा बाजार में धनतेरस से पहले 14 अक्तूबर, मंगलवार को सोने की कीमत 2,850 रुपये की तेजी के साथ पहली बार 1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई। वहीं, चांदी भी 6,000 रुपये की बढ़त के साथ 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने ने रिकॉर्ड हाई लगाया।

    नई दिल्ली। सोने की कीमतों (Gold Price at Record High) में तेजी का रिकॉर्ड तोड़ सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में धनतेरस से पहले 14 अक्तूबर, मंगलवार को सोने की कीमत 2,850 रुपये की तेजी के साथ पहली बार 1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 कैरेट वाले गोल्ड की कीमत 2,850 रुपये की तेजी के साथ 1,30,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछली बार यह 1,27,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 2,850 रुपए की तेजी के साथ 1,30,200 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई।

    चांदी में भी तेजी जारी

    चांदी भी 6,000 रुपये की बढ़त के साथ 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, जिसमें लगातार 5वें दिन से बढ़त जारी है। सिल्वर का पिछला क्लोजिंग प्राइस 1,79,000 रुपये प्रति किलोग्राम था।

    सोने के भाव में क्यों आ रही तेजी?

    गोल्ड ज्वैलर्स ने सर्राफा बाजार में गोल्ड की कीमतों में तेज की वजह त्योहारी सीजन को बताया है, जिसके चलते मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, रुपये की कमजोरी भी गोल्ड में तेजी की वजह बनी है।

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आया, लेकिन इसमें तेजी बना रही है। दिन में 4,179.71 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई को छूने के बाद गोल्ड 0.72 प्रतिशत बढ़कर 4,140.34 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है।

    ये भी पढ़ें- 24-22 नहीं, 9 कैरेट गोल्ड की बढ़ी डिमांड, ज्वेलर्स बोले- लोग भर-भरकर खरीद रहे; 99% शुद्ध सोने से यह कितना अलग?

    एमसीएक्स पर गोल्ड दिसबंर फ्यूचर कॉन्ट्रेक्ट ने 126930 रुपये का हाई लगाया। हालांकि, अब एमसीएक्स पर गोल्ड 125836 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कल के मुकाबले एमसीएक्स गोल्ड में अब भी 1207 रुपये की तेजी है, जबकि आज के हाई से इसमें करीब 1100 रुपये की गिरावट है।