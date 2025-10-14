Silver Price Hike: चांदी की चमक देख सोना भी शरमाया, ₹7000 से भी ज्यादा की तेजी, आपके शहर में कितनी हुई कीमत?
आज 14 अक्टूबर को सोने से ज्यादा चांदी की रफ्तार तेज (Silver Price Hike) हो रही है। चांदी (Silver Price Today) में इतनी तेजी शायद ही कभी देखने को मिली है। सुबह 10.48 बजे चांदी का दाम 7000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा बढ़ा है। चांदी कुछ समय पहले ही 1,40,000 रुपये प्रति किलो के आसपास चल रहा था। अब इसकी कीमत 1,60,000 रुपये प्रति से ज्यादा हो गई है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में चांदी का भाव कितना है?
नई दिल्ली। आज 14 अक्टूबर को सोने से ज्यादा चांदी की रफ्तार तेज हो रही है। चांदी में इतनी तेजी शायद ही कभी देखने को मिली है। कल भी चांदी में तूफानी तेजी देखी गई थी। सुबह 10.53 बजे चांदी में 7000 रुपये प्रति किलो का उछाल है।
सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में चांदी की कीमत कितनी हो गई है।
Silver Price Today: कितनी है कीमत?
सुबह 10.56 बजे 1 किलो चांदी का दाम 162,394 रुपये दर्ज किया गया है। इसमें 7749 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चांदी ने अब तक 155,253 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 162,700 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
कितना है Gold Price?
सुबह 11 बजे सोने में 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस समय 10 ग्राम सोने का भाव 126,850 रुपये चल रहा है। सोने ने अब तक 125,885 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 126,930 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में कितना है चांदी का दाम?
|शहर
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹161,010
|जयपुर
|₹161,070
|कानपुर
|₹161,140
|लखनऊ
|₹161,140
|भोपाल
|₹161,270
|इंदौर
|₹161,510
|चंडीगढ़
|₹161,340
|रायपुर
|₹161,280
चांदी की बात करें तो पटना में ही चांदी का दाम सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी की कीमत 161,010 रुपये चल रही है। इसके अलावा इंदौर में चांदी सबसे महंगाी है। यहां 1 किलो चांदी का दाम 161,510 रुपये चल रहा है।
