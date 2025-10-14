Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    24-22 नहीं, 9 कैरेट गोल्ड की बढ़ी डिमांड, ज्वेलर्स बोले- लोग भर-भरकर खरीद रहे; 99% शुद्ध सोने से यह कितना अलग?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:38 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में सोने की खरीदारी में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब लोग 24 और 22 कैरेट की जगह 9 से 18 कैरेट सोने को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह सस्ता और स्टाइलिश है। ज्वेलर्स के अनुसार, 9 कैरेट सोने (9 carat gold price) में 37.5% शुद्ध सोना होता है और यह 24 कैरेट से काफी सस्ता होता है। फैशन ज्वेलरी में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है और इस त्योहारी सीजन में बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बाजार में 9 कैरेट सोने की मांग अचानक बढ़ गई है।

    नई दिल्ली| त्योहारी सीजन में सोने की खरीदारी जोर पकड़ रही है, लेकिन इस बार ट्रेंड थोड़ा अलग है। जहां पहले लोग 24 और 22 कैरेट गोल्ड खरीदते थे, वहीं अब बाजार में 9 से 18 कैरेट सोने (9 carat gold price) की मांग अचानक बढ़ गई है। ज्वेलर्स का कहना है कि लोग इसे 'स्टाइलिश और सस्ता' समझकर भर-भरकर खरीद रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 9 कैरेट का सोना कितना शुद्ध होता है और 24 कैरेट के मुकाबले कितना सस्ता होता है? इसका इस्तेमाल कहां-कहां होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए यह कितना सही है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितना शुद्ध होता है 9 कैरेट का सोना?

    9 कैरेट गोल्ड में केवल 37.5% शुद्ध सोना होता है। बाकी हिस्सा तांबा, चांदी, जिंक और निकल जैसे धातुओं का मिश्रण होता है। इसी वजह से यह 24 कैरेट गोल्ड जितना मुलायम नहीं, बल्कि ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। जहां 24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्ध होता है और मुख्य रूप से सिक्कों या निवेश में इस्तेमाल किया जाता है, वहीं 9 कैरेट सोना ज्वेलरी बनाने के लिए ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

    इसका रंग थोड़ा हल्का पीला या गुलाबी टोन वाला होता है, जो आधुनिक डिजाइन में और आकर्षक लगता है। कीमत की बात करें तो यह 24 कैरेट गोल्ड से करीब 60-65% सस्ता होता है। यही वजह है कि बजट में स्टाइलिश ज्वैलरी चाहने वाले खरीदार अब 9 कैरेट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Gold Investment: सोने के बिस्किट, सिक्के या फिर ज्वैलरी, निवेश के लिए क्या है सबसे सही?

    24 कैरेट और 9 कैरेट गोल्ड की कीमत?

    इंडिया बुलियन ज्वेलर एंड एसोसिएशन पर मंगलवार को 24 कैरेट सोने (24 carat gold price today) की कीमत 125682 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। सोमवार के मुकाबले इसमें 1913 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं 9 कैरेट के सोने की कीमत 47130 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यानी 9 कैरेट का एक ग्राम सोने की कीमत (9 carat gold rate today) 4713 रुपए है, जो 24 कैरेट के मुकाबले काफी कम है।

    शुद्धता, मजबूती और डिजाइन का कॉम्बिनेशन

    त्योहारी और शादी के सीजन में फैशन ज्वैलरी डेली वेयर रिंग्स, ईयररिंग्स और लाइट नेकलेस में इसकी मांग खास तौर पर बढ़ी है। कई बड़े ब्रांड अब 9K कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डिजाइन की विविधता ज्यादा और लागत कम होती है। कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह बताते हैं कि, "ग्राहक अब सिर्फ शुद्धता नहीं, बल्कि टिकाऊपन और डिजाइन भी देख रहे हैं और 9 कैरेट गोल्ड उसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।"

    शाह आगे बताते हैं कि, "उपभोक्ता व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव देखा जा रहा है। अब निवेश की बजाय सौंदर्य और अलंकरण के दृष्टिकोण से हल्के आभूषणों की ओर झुकाव तेजी से बढ़ रहा है। इस रुझान को देखते हुए, त्योहारी सीजन के दौरान 9 कैरेट से 18 कैरेट तक के गहनों की मांग में तेज हो सकती है। जिसमें विशेष रूप से वजनी दिखने वाले, लेकिन हल्के और किफायती गहनों को प्राथमिकता मिल रही है।"

    त्योहारी सीजन में 18% से 20% की तेजी

    सोने की डिमांड और वर्तमान बाजार स्थिति को देखते हुए उम्मीद है कि इस त्योहारी सीजन में बिक्री में लगभग 18% से 20% तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी। यह वृद्धि उस दबाव से कुछ राहत प्रदान कर सकती है, जिसका सामना रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को निर्यात पर लगे भारी शुल्क के चलते करना पड़ रहा है।"